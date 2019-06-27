韓國演藝圈重量級人表示，在今年4月間，圈內就傳出宋仲基和宋慧喬已經離婚的消息，根據演藝圈觀察，兩人的感情是在去年各自拍攝《阿斯達年記》與《男朋友》這兩部戲期間出現裂痕。演藝圈傳出，宋仲基原本是要在《阿斯達年記》播映結束後宣布離婚，但是因為離婚的消息已經傳遍整個演藝圈，讓他評估已經無法繼續隱瞞下去，只好提早宣布離婚消息。

一位演藝圈資深人士表示，今年4月初，韓國演藝圈就傳出宋仲基和宋慧喬間有意離婚的消息，主要的跡象是，宋仲基與宋慧喬分別在去年開始進行拍攝《阿斯達年代記》、《男朋友》兩部戲時，就已經傳出感情出現裂痕。

該位資深演藝圈人士說，聽說宋仲基本來打算在《阿斯達年記》播映完畢後才要宣布離婚消息，但這段期間，韓國演藝圈就不斷的傳出雙宋之間有意離婚的消息，逼得宋仲基不得不提早宣布。

另外一位演藝圈重要人士表示，當初宋仲基在拍攝《阿斯達年記》時，就因為個人的壓力導致大量掉髮，這時工作人員也察覺出，她們夫妻之間2人感情應該出了問題。

而最顯著的跡象，就是宋慧喬在去年11月《男朋友》開播記者會時，就不斷的刻意迴避記者提問宋仲基的問題，但記者仍緊迫盯人追問，宋仲基有沒有對妳說過什麼鼓勵的話?是不是因為是結婚後第一次開拍的作品，所以有很努力的減肥等問題。

這時宋慧喬才尷尬的不得不回答說，「他說會認真的看我的作品，至於身材會變瘦，是因為要和朴寶劍演出情侶對手戲，所以想要呈現最漂亮的一面，因此刻意減肥。」

宋仲基則在上個月《阿斯達年記》播出發表會上，雖然仍顯現出他對宋慧喬的愛意說，「結婚後自己沒有多大的改變，但是內心安定很多，因為宋慧喬也請我好好加油。」但是他們兩個人在各自的發表會上，眼尖的記者卻發現，2人都沒有戴結婚戒指，這些小細節就讓不少人猜測，兩人之間應該出了大問題。

(中時電子報)