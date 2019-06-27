台積電與新東陽基金會響應新北惜食分享，結合愛心餐飲協會義廚到雙溪長源社區服務。（葉書宏翻攝）

台積電與新東陽基金會響應新北惜食分享，結合愛心餐飲協會義廚到雙溪長源社區服務。（葉書宏翻攝）

新北市創先以公部門為首，推動新北惜食分享網，台積電慈善基金會、麥氏新東陽基金會十分支持新北惜食分享政策，公私協力攜手合作，27日深入偏鄉推廣惜食，結合愛心餐飲協會到雙溪區長源社區義煮。

特別利用惜食材料，料理出14道有如飯店主廚烹調的豐盛佳餚，包括：麥記脆皮烤鴨、美味現煎牛排、桂花爆炒軟殼蟹、蒜泥蒸大草蝦、蠔油鮮燴百菇、清蒸活海上鮮及香菇燉放山雞等。

台積電慈善基金會董事長張淑芬表示，惜食推廣為基金會目前致力推行的公益服務之一，除為弱勢據點提供送餐服務外，盼望連結更多食品企業，提供更多格外品給予需要的弱勢族群，這次活動正是響應新北惜食分享理念，融入當季、在地的惜食食材入菜，一同把愛送到長源社區。

麥氏新東陽基金會總經理麥升陽表示，新東陽自106年即加入新北市惜食食材捐助的行列，將工廠肉品製作所生的餘裕食材聚集起來，捐給社會局，再由社會局分配予共餐據點，很開心參與此次偏鄉惜食推廣活動，讓愛的力量擴散到更多需要關懷的偏鄉弱勢，也見證餘裕食材所創造的更高價值與溫度。

雙溪區長源社區發展協會理事長黃正夫表示，近年來雙溪區人口外移嚴重，協會為讓在地長輩健康樂活，於106年成立銀髮俱樂部，結合社區森巴阿嬤舞團和老人共餐，非常感謝社會局結合台積電慈善基金會、麥氏新東陽基金會，挹注資源於偏鄉地區，讓社區的長輩及學童品嚐到不一樣的五星級惜食料理。

愛心餐飲協會由會長羅懷文帶領，40位各大飯店和餐廳的主廚，一早8點就抵達長源社區，進行各式食材清洗及準備，10點開始各道料理煎炒煮炸燉煨，銀髮俱樂部飄出陣陣菜香，吸引附近阿公阿嬤陸續聚集在柑林威惠廟前，觀賞由柑林國小學生的吟詩朗誦，以及長源里長陳資郎帶領的舞蹈表演。

社會局長張錦麗和雙溪區長藍瑞珉到場鼓勵，張錦麗表示，新北市在侯友宜市長的領導下，推動惜食分享，除了解決糧食浪費及剩食外，更希望兼顧偏區的福利輸送；目前89個惜食共餐據點和14個惜食廚房，經義廚和志工的努力，已成功將32萬多公斤的醜蔬果，轉化成桌上佳餚，受益高達37萬人次。

(中時 )