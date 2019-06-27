北市虎林街無敵水餃 疑一氧化碳過濃多名客人不適 22:292019/06/27 中時電子報 吳家詮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市虎林街這家水餃店晚間發生一氧化碳過濃，多名客人不適送醫。（圖取自臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市虎林街一間知名「無敵水餃」餐廳，今天晚間9點多疑地下室使用木炭煮火鍋，產生一氧化碳，致使多名客人感覺不舒服，目前意識清楚，救護車趕抵已分別送醫。 據了解，當時出現胸悶、呼吸不舒服的客人，都是在餐廳地下室用餐，消防局到達後，測得一氧化碳值偏高，初步懷疑地下室燒木炭煮火鍋，通風不良所致，詳細原因還需調查釐清。 (中時電子報) #客人 #一氧化碳 #地下室 #氧化碳 #餐廳 也許您會感興趣 推薦閱讀 地獄的餐廳？客人竟然都是前任！ 19:022019/06/24 日常 獨家》CP值高到沒人性！台北初魚料亭如何被讚爆？ 08:482019/06/26 旅遊 車內開冷氣睡覺 2男竟窒息身亡 09:252019/06/26 日常 滿足顧客需求 五福旅遊服務業大評鑑奪金 10:012019/06/27 財經 內用禁塑膠吸管 桃園各大百貨配合 10:392019/06/27 生活 「食力」堅強客滿座 微風成功打造「高端」美食新聚落 10:472019/06/27 旅遊 聽障阿豪有夢 不求奪金盼自立開店 11:142019/06/27 社會 社會熱門新聞 美女教授張正琪涉論文造假 台大降等解聘無不當 - 社會 - 中時 罷工遭偷拍北半球 長榮空姐怒提告 - 社會 108年度雲林縣學校校長第一階段遴選名單出爐 - 社會 - 中時 殺警案14人發監前落跑 北市警局長下令拘提 - 社會 - 中時 北市虎林街無敵水餃 疑一氧化碳過濃多名客人不適 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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