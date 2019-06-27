台北市虎林街一間知名「無敵水餃」餐廳，今天晚間9點多疑地下室使用木炭煮火鍋，產生一氧化碳，致使多名客人感覺不舒服，目前意識清楚，救護車趕抵已分別送醫。

據了解，當時出現胸悶、呼吸不舒服的客人，都是在餐廳地下室用餐，消防局到達後，測得一氧化碳值偏高，初步懷疑地下室燒木炭煮火鍋，通風不良所致，詳細原因還需調查釐清。

(中時電子報)