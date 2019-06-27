國民黨總統初選民調將於7月8日登場，高雄市長韓國瑜6月30日將前往新竹參加初選前最後一場造勢活動。中和後援會至27日為止，已受理了15輛遊覽車，不但破了之前出車最多的台中場，數量可能還繼續衝高，新北市議員邱烽堯表示，韓粉熱情不減，擔心新竹又是最後一場為韓市長加油、打氣，出車才會再度衝破衝高。

邱烽堯表示，繼凱道大型造勢之後，中和後援會協助受理登記的勝選專車，花蓮後山共計10輛、雲林6輛，至於台中場則衝高到了13輛。市面上的真假民調，讓韓粉出現嚴重危機感，加上，韓粉又擔心新竹可能是最後一場，所以截至二十七日為止，中和後援會目前受理登記的，已衝破了台中場的13輛，來到了15輛的遊覽車。

邱烽堯表示，他手中握有可信度極高的民調，韓市長目前仍遙遙領先其他對手，但近來部份媒體公佈的民調，韓市長民調不僅走下坡，三強對決，甚至還落後到了第三名。足見黨內初選，目前各方勢力，都已強力介入，他呼籲所有支持者，只要堅定支持韓國瑜，最後一定會嚐到勝利的果實。

(中時 )