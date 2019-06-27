環亞集團在桃園機場第1及第2航廈都設有獨立貴賓室，提供出國旅客優質的服務。（陳麒全攝）

環亞集團在桃園機場第1及第2航廈都設有獨立貴賓室，提供出國旅客優質的服務。（陳麒全攝）

環亞集團在桃園機場第1及第2航廈都設有獨立貴賓室，提供出國旅客優質的服務。（陳麒全攝）

在全球22個國家地區，44個國際機場，並擁有超過160個服務點獨立經營貴賓室的環亞機場服務管理集團，設在英國倫敦希斯洛機場2號客運大樓的環亞機場貴賓室，再度獲得Skytrax 2019年全球最佳航空公司獎－「全球最佳獨立機場貴賓室」獎。這是環亞集團連續4年獲得這項殊榮。

環亞集團表示，除此之外，位在香港及澳洲布里斯本國際機場的環亞機場貴賓室，也被列入全球10大最佳獨立機場貴賓室名單內。

環亞機場服務管理集團創始人兼首席執行官宋海西，帶領倫敦及羅馬的營運及服務團隊一起到法國巴黎登台領獎。

宋海西致詞時表示，很榮幸環亞集團位於倫敦希斯洛機場的貴賓室再度獲得「全球最佳獨立機場貴賓室」這項榮譽，特別要感謝全球旅客，以及環亞充滿熱誠的團隊，一直致力為各旅客提供更佳的旅遊體驗。作為機場獨立貴賓室業界的先驅者，環亞承諾提供更優質服務以減少旅客的不便。

去年開始，環亞貴賓室加入更多特色以提升服務質素，如規劃及特別設計各貴賓室、精心挑選傢俱擺設、安排不同餐飲美食以切合不同要求的旅客。環亞的目標不變，致力向旅客提供更佳的旅遊體驗。

他指出，環亞集團即將在芬蘭赫爾辛基機場開幕的貴賓室，特別設立樂童區，裡面有可持續及具有教育意義的玩具讓小朋友玩樂。另一方面，作為全球最大的機場獨立貴賓室集團，為了提供更優質的餐飲體驗，引入身心舒適的服務，加入素食餐飲及水果風味水，讓旅客有個健康旅程。

環亞集團表示，目前正積極在世界各地拓展機場貴賓室網絡，增添更多服務點，包括印度阿美達巴德、意大利羅馬、菲律賓宿霧、馬來西亞浮羅交怡、芬蘭赫爾辛基，業務網路覆蓋全球22個國家或地區，44個國際機場，擁有超過160個服務點，每年服務旅客人數超過1千5百萬人次。

環亞集團在桃園機場第1及第2航廈都設有獨立貴賓室，提供出國旅客優質的服務。

(中時 )