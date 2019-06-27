西科斯基超靈活高速攻擊直升機S-97

近幾年在直升機領域大放異彩的西科斯基(Sikorsky)公司又有新作，日前為其最新型的S-97突襲者(Raider)攻擊直升機進行首次公開飛行，展示其橫飛、向後飛、迴旋飛行的超機動靈活性與極安靜的隱蔽模式。這些高難度性能都是美國陸軍的未來型攻擊偵察直升機(FARA)的必備條件，在將來應對中俄挑戰時不可缺少的要素。

據《即時防務》報導，美陸軍規劃的未來攻擊偵察機需要比現有的直升機飛得更快、更遠，要能穿透先進的防空系統，還必須在低速和高度下靈活地飛行，能靈巧地在棱線後方與建築物之間穿行以逃避敵方偵測。西科斯基以新的結構方案解決這些問題，S-97突襲者直升機結合新型轉子和螺旋槳的配置，高動力低噪音的渦輪螺旋槳複合式發動機，加上精密自動化控制系統協助飛行員靈活進行操控。

報導說，自動化飛控軟體對S-97直升機的操控十分重要，特別是在高速狀態下，首席飛行員比爾費爾(Bill Fell)在簡報中說，試飛時未如原先計劃那樣將飛機速度推到200節（370公里/小時），只停留在190節，而這個速度比仍然比目前AH-64阿帕契武裝偵察直升機快25%。在早期的飛行測試中，由於使用較好的控制軟體，S-97在水平飛行時可以達到207節，俯衝時可達到215節。

報導指出，S-97的高速來自於後端的推進式螺旋槳，它比傳統設計有更高的燃油效率，高速行駛的振動問題得以克服，氣動效率更高。當需要靜音潛行時，可以停掉後螺旋槳，使用極靜音模式飛行，而且還能保持令人驚訝的130節速度。

西科斯基執行長表示，這種複合式直升機設計除了可以達到更高速度之外，還可以增加靈活性，讓直升機可以倒退飛行、快速橫飛、突然停止，還有許多傳統直升機做不到的高難度動作。

報導表示，美陸軍的未來攻擊偵察直升機不僅要使用自動化來改善飛行性能，它還具備同時監控多架無人機的功能，陸軍的設計是一次操縱4架，功能涵蓋通信中繼、誘餌、干擾與偵察，甚至還會搭載武器。至於直升機上將會準備用以驅散大量小型無人機的武器，這些都需要大量的自動化程序來協助飛行員進行操控。

(中時電子報)