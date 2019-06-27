瑞莎27日首次帶女兒Nika出席活動，宋仲基和宋慧喬閃婚閃離新聞令外界震驚，瑞莎當年和第1任丈夫認識1周就閃婚，婚姻僅3個月就畫下句點。她說當時才20歲，以為會走一輩子，「有時候個性不合，再努力也沒辦法」，她當時很聽對方的話，努力後還是無法繼續。

她是閃婚閃離過來人，對「雙宋」離婚消息不驚訝，原因是覺得雙宋知名度高，所以外界關注度也高，她認為婚姻的經營和職業無關，2個人要不停的付出，偶爾也要做些忍耐，但是如果真的不快樂就不要勉強繼續，「自己不快樂，身邊的人也會不快樂」。

她來台發展並成為台灣媳婦，她說自己與老公Mike幾乎不吵架，「我沒看過他兇或大聲，老公是我見過脾氣最好的男人，如果2個人看法不同，他會好好講，有時候我非常激動，他反而會讓我冷靜下來」。

提到2歲女兒Nika很貼心，她說先前到新加坡工作，女兒為了不讓她難過，和她視訊時會忍住不哭，女兒在公園看到有小孩哭也會跑過去抱抱對方。Nika覺得媽媽漂亮，看到有外國人的海報或廣告都說是媽媽，有次指著娜塔莉波曼喊媽媽，讓她哭笑不得。

(中時 )