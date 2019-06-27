歐陽靖和男友。取自IG

歐陽靖27日出席個人新書《歐陽靖·裏東京生存記》發表會，媽媽譚艾珍及好友張鈞甯錄影片幫她加油打氣。她與日籍DJ、攝影師男友交往4年，當初為愛旅居日本，才發現在東京生活的壓力，回想剛開始跟媽媽說交了日本男友，媽媽竟以看好戲心情回她「好自為之吧」，親友也告訴她和日本人交往不會有好結果。

她坦言和男友交往過程偶有爭吵，日本男生比較不會主動說道歉，她曾氣得離家出走，2人分分合合，「印象中，台灣男生就是很溫柔，日本男生可能就很大男人，身邊也有很多朋友跟日本人交往，結果都不是很好，好像幸福快樂的不多，但我不會有先入為主的觀念，我覺得跨國戀都一樣，一定要去理解對方，這個過程有可能特別浪漫，也可能會是隔閡」。

歐陽靖過去有段黑暗的低潮期，飽受恐慌、躁鬱症困擾，近年靠運動走出陰霾，還成為馬拉松達人。她過去感情生活撲朔迷離，不設限交往對象、性別、身分，直到日本定居才遇見真愛。她這次出書，封面及內頁多張照片是男友掌鏡，現在她慢慢搬回台灣，覺得遠距戀愛沒關係，也不急著結婚，「媽媽覺得我不會嫁去日本，媽媽是說最好不要結婚，重要的是要快樂、能夠幫助別人」。

(中時 )