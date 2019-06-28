為了讓民眾更了解高雄市街友服務與街友多樣面貌，高雄市社會局與慈蓮社會福利基金會27日共同舉辦第5屆「漂泊33──街友生活體驗營」活動」，除了邀請100名社會青年包含兩校大學生體驗外，也希望街友們早日自立。

社會局代理局長葉玉如、慈聯社會福利基金會董事長蔡嘉賓，以及台南市大仁科技大學與高雄市樹德科技大學學生，出席體驗營前的記者會。

蔡嘉賓致詞時表示，感謝各方面的努力與付出，1個人會去當街友，這是無可奈何的，上天不公平，有人出生就榮華富貴，但有人卻流落街頭。

他還開玩笑說，葉玉如念了4年書，就拿到社工的資格，但他在社會服務40年，卻沒有社工資格，這也是不公平的。但先天的不足，可以用後天努力彌補，透過深入、專業的志工服務，彰顯服務精神。

葉玉如表示，為推展街友服務業務，社會局分別委託慈聯社會福利基金會，及社團法人高雄市社福慈善總會，經營管理三民及鳳山街友服務中心，並提供安置輔導、行動沐浴車、生活物資及就業媒合等福利服務。

至今年5月底，2處街友服務中心已提供安置及外展服務共1995人次。此次活動除了讓參與者親身體驗街友生活方式外，期待學習以不同角度看待街友，發揮同理心，改變過往對街友的刻板印象，未來能積極關懷街友，也期望民眾共同關懷街友的困境與議題，創造友善人道的社會環境。

(旺報 )