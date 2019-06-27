歐洲科學家週二表示，他們已成功將試管犀牛胚胎，轉移到可代孕的雌性犀牛，作為拯救已滅絕的北方白犀牛的一種努力。

物理學網(phys.org)報導，柏林動物園野生動物研究所的湯馬斯‧希爾德布蘭特博士(Thomas Hildebrandt)說，這項工程是上個月在波蘭霍茹夫動物園(Chorzow Zoo)的南方白犀牛身上進行的。

希爾德布蘭特博士是生物救援計畫(Bio rescue project)的成員之一，生物救援計畫是一個由科學家和環保主義者組成的國際團隊，他們試圖使用試管培育和代理孕母法，來拯救即將滅絕的北方白犀牛。

生物救援計畫要挽救的是位在非洲中部的北方白犀牛，因為人類的獵殺，可能已經野外滅絕，然而人為圈養的也不樂觀，只剩下兩隻 雌性北方白犀牛，分別是娜珍(Najin)和法圖(Fatu)，而且是一對母女。原本最後一隻雄性北方白犀牛，名叫蘇丹，牠於2018年3月去世。科學家們在雄性白犀牛在世期間，保存了幾隻雄性的冷凍精子樣本，他們現在就希望用這些樣本來恢復該物種。

由於北方白犀牛情況危急，科學家選擇位在南非的南方白犀牛做為代理孕母，這兩種白犀牛在血統上是相當接近的，南方白犀牛保育情況較好，野外數量算是已經穩定。

不過，還需要一段時間才能確定是否有好消息，希爾德布蘭特提醒說，雖然超音波檢查顯示在霍茹夫動物園的代理孕母，體內的胚胎已經開始發育，但似乎比預期的要小，是否真正能持續長大，還不能太樂觀。

德國政府週二宣布，將動用460萬美元(1億4千萬新台幣)的資金支持該計畫。

與此同時，生物救援計畫的其他團隊，還希望以複製法(克隆,clone)來增加北方白犀，他們正在研究如何將白犀牛的皮膚細胞，用基因工程法，將其轉化為卵子或精子，再由代理孕母懷胎。然而這個計畫的難度更大，這一過程目前僅在小鼠研階段。

犀牛是一種大型奇蹄目角型亞目的大型哺乳動物，原本廣泛分布在歐亞大陸的草原與灌木林，然而長著獨特的角，以及厚實的皮，使這種動物從人類有文明以來就開始被獵殺，中國的犀牛在商朝到漢朝初期，還存在於中原地區，但是到了宋朝，已經無人認識了。事實上現存於世的犀牛情況都不樂觀。

更廣泛地說，聯合國最近的一份報告說，在未來幾十年內，有一百萬物種面臨滅絕的危險，主要是因為人類的活動。

(中時電子報)