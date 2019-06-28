樹德科技大學演藝系女學生廖恩佳愛夾娃娃，房間可見布偶擺設。（林瑞益翻攝）

就讀樹德科技大學演藝系的21歲女生廖恩佳，喜歡表演，希望有一天能當上舞台劇演員。她表示，喜歡的藝人是吳慷仁，覺得他的演技內斂、有爆發力。

廖恩佳來自雲林，她的父親是牧師，雖然年紀輕輕，但已經到過高雄、路竹等地，她說，因為父親工作的關係，小時候就到高雄生活，後來到了新竹，就讀一所聖經學院。

對於表演，廖恩佳相當喜歡，曾經到義大世界打工，一方面累積志工時數，並當宣傳與表演方面的實習生，充實自己。因為曾經出過社會，工作過兩年日，再回學校念書，因此，她比同齡學生更加成熟，在應對上更有禮貌。

儘管如此，廖恩佳也有稚氣的一面。她透露喜歡夾娃娃，家裡曾經有上百隻娃娃、布偶；寢室也有買來的可愛布偶。廖恩佳謙稱，她也沒多厲害，成績算是「還可以」；這是她念大學前的愛好，如今比較少玩了。

談到跳舞，廖恩佳說，學校的術科滿多的，有很多跳舞的學分，她喜歡跳舞，樂在其中，希望未來能當上舞台劇演員。

(旺報 )