范冰冰和李晨的談話真被打臉。（圖／翻攝自Youtube）

范冰冰、李晨2015年以「我們」大方認愛，今（27日）晚間突同步發文：「我們不再是我們，我們依然是我們。」證實4年情斷，震驚眾人，而他們以前放閃畫面也一一被挖出，尤其兩人3年前一起上節目《康熙來了》聊得甜蜜的樣子，再被網友翻出討論，直呼「真的被打臉了。」

范冰冰、李晨2016年首度合體亮相，就獻給《康熙來了》最後一集，讓蔡康永當時十分驚喜，問范冰冰怎麼會和李晨一起來？李晨便回答兩人真沒同時上過任何一檔訪談節目，讓小S忍不住調侃：「你們這樣很危險，萬一分手怎麼辦」，范冰冰還接著回應「對啊」，笑翻全場。

隨後蔡康永提到未來若被摘出濃情蜜意的片段時，范冰冰還立刻自己接話「會啪...打臉」，但之後馬上又補充一句「我想應該不會啦」，並和李晨雙雙打趣說「要上就上最容易打臉的節目」，沒想到如今真的被打臉，讓網友不禁感慨話果然不能說太滿。

范冰冰、李晨3年前上《康熙來了》談打臉戀情。（5:40開始）

(中時電子報)