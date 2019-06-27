范冰冰、李晨2015年以「我們」大方認愛，今（27日）晚間突同步發文：「我們不再是我們，我們依然是我們。」證實4年情斷，震驚眾人，而他們以前放閃畫面也一一被挖出，尤其兩人3年前一起上節目《康熙來了》聊得甜蜜的樣子，再被網友翻出討論，直呼「真的被打臉了。」
范冰冰、李晨2016年首度合體亮相，就獻給《康熙來了》最後一集，讓蔡康永當時十分驚喜，問范冰冰怎麼會和李晨一起來？李晨便回答兩人真沒同時上過任何一檔訪談節目，讓小S忍不住調侃：「你們這樣很危險，萬一分手怎麼辦」，范冰冰還接著回應「對啊」，笑翻全場。
隨後蔡康永提到未來若被摘出濃情蜜意的片段時，范冰冰還立刻自己接話「會啪...打臉」，但之後馬上又補充一句「我想應該不會啦」，並和李晨雙雙打趣說「要上就上最容易打臉的節目」，沒想到如今真的被打臉，讓網友不禁感慨話果然不能說太滿。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。