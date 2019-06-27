暑假開始了，台北市政府教育局108年「暑期保護青少年-青春專案」校園人身安全教育活動，最後一站來到啟聰學校，今天是整個校園巡迴最後一場，也是最特別艱困的一場，教練透過手語傳達防身的要領，並由教練親自帶著學童做每個動作，小朋友聽不見，但是認真學習的精神感動了在場每個人，他們說「要學起來保護老師和家人」。

為維護台北市特殊教育學生暨學童人身安全，在年度青春專案執行成效既有基礎下，針對防制青少年被害範疇，特於本市辦理「暑期保護青少年-防身術教學活動」，指導學生正確人身安全觀念，並以一系列的巡迴宣教課程，邀請中華民國泰國拳協會、臺北市體育總會泰拳協會等單位協助，到校實施防身術之安全觀念教學及說明，透過模擬日常生活，可能遭遇被害情況，指導學生運用「防身警報器」、「大聲呼救」及「簡易脫逃」等方式，爭取受迫後被救援時間。

本次巡迴宣教課程，於三玉國小起跑實施，並在6月26、27兩日，分於雙園國小及啟聰學校辦理巡迴教育，特別邀請中華民國泰國拳協會師範、台北市體育總會泰拳協會理事長蔡豐穗老師，以輕鬆活潑的教學方式，將簡易、有效脫困方法，深植學生腦海。

現役國家隊選手，實施拳腿組合技法示範，亦也成為全場學生注目的焦點，學生們抱以崇拜的眼神，目不轉睛的看著教練專業的示範動作。（吳家詮翻攝）

活動過程中，蔡教練亦安排現役國家隊選手，實施拳腿組合技法示範，亦也成為全場學生注目的焦點，學生們抱以崇拜的眼神，目不轉睛的看著教練專業的示範動作，並表示一定要向教練看齊；授課過程生動活潑、淺顯易懂，學生們收穫滿滿更貼心的表示要保護老師。

由於特殊教育更是台北市重要教學項目之一，特教學生更需要師長的愛與關懷，教育局人身安全巡迴教育，亦至啟聰學校進行教學課程，蔡教練以口語說明並親自示範方式，搭配啟聰學校學務處戴素美主任手語溝通傳遞，在教練們悉心指導、關懷陪伴下，讓所有分組學生都能進行模擬練習，輕鬆掌握動作要領。

教練親自帶著學童做每個動作，小朋友聽不見，但是認真學習的精神感動了在場每個人。（吳家詮翻攝）

(中時電子報)