結婚才1年8個月，卻突然宣布離婚的宋仲基、宋慧喬夫婦，透過調解的方式申請離婚，案件確定已經進入首爾法院離婚調解法庭，但是韓國規定離婚有一個月考慮期，加上韓國法庭7月底放暑假，8月初才恢復上班，已兩人目前離婚意願態度堅決來看，確定8月初離婚就會正式生效，2人將重新恢復單身的日子。

韓國規定，調解離婚的時間預估所需一個月，首爾法院家事法院，將宋仲基所申請的離婚調解案件分配在第12法庭進行調解。

所謂離婚調解，就是不經過正式判決，只要夫妻經過法院調解就可以離婚，意即表示雙方只要對於離婚條件百分之百協議就可離婚，但是有部分意見衝突時，必須經過法院的調解程序。雙方經過調解協議後，與法院判決具有同等效力。但是調解無法成立時，就必須進入離婚訴訟階段。

首爾法院對於2人沒有子女的情形下，會給予雙方一個月的考慮期，法院考慮這個時間急迫性，已經將雙方的第一次調解庭期，定在7月底。

但是7月底開始連續一星期為韓國法庭固定暑假休假日，因此8月初會第一次開庭，幾乎確定兩人正式離婚的時間，就是在8月初。

(中時電子報)