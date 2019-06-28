第4屆「牡丹．森里海環境藝術設計營」目前正在東源、旭海、四林、高士、大梅等社區如火如荼進行中，不僅吸引全台近30名大學生參與，奈及利亞籍的學生還玩得特別開心。（謝佳潾攝）

第4屆「牡丹．森里海環境藝術設計營」目前正在東源、旭海、四林、高士、大梅等社區如火如荼進行中，不僅吸引全台近30名大學生參與，奈及利亞籍的學生還玩得特別開心。（謝佳潾攝）

第4屆「牡丹．森里海環境藝術設計營」目前正在東源、旭海、四林、高士、大梅等社區如火如荼進行中，今年不僅吸引全台近30名大學生參與，當中3名奈及利亞籍的長榮大學生玩得尤其開心，他們與在地居民5天的生活與創作，精彩可期。

今年的設計營以「森林是海的戀人，河川則是月老的紅線」為主題，要求參與的學生要運用自然素材，例如林間疏伐的樹枝、海洋廢棄物等在地材料進行作品創作，傳達森里海生態系彼此息息相關、共生共存的理念。

此外，還要透過在地居民與雲林科技大學設計學院院長黃世輝、李宜欣、翁群儀、陳冠勳等老師，以及來自日本的吉田敦副教授共同腦力激盪創作，同時也達到凝結社區意識的目標，讓牡丹鄉不同社區的居民，能藉此彼此認識、更加熱絡。

來自東源部落的孫銘恆及邱以理表示，期待在分組活動的過程中，與來自高雄大學、大葉大學、長榮大學和弘光科技大學的同學們、國際外籍生及素人藝術家共同學習、溝通及創作，創造出獨一無二的作品。

牡丹鄉公所也表示，希望藉由將藝術帶進部落，加上今年度水土保持局台南分局計畫的全力支持，不僅讓活動順利推展，也讓部落居民的藝術天分及努力被看見，運用藝術作品展現牡丹鄉各部落的文化及生命力。

(中時 )