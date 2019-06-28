安森尼被拍到跟一名辣妹在遊艇上曬太陽。(取自網路)

最近跑去法國參加球鞋品牌活動的「甜瓜」安森尼，竟被狗仔隊拍到他跟一名辣妹單獨在遊艇上曬太陽畫面，似乎出現再次出軌跡象，讓他不禁趕緊出面駁斥，這完全是假新聞，那名女子跟她的老公、家人都在遊艇上，根本沒跟他單獨相處！

「所有的博客主都在瘋傳那張照片，這他X的一點也不酷，」安森尼在《TMZ》上親自用影片回應，「請不要影響到別人家庭，她已經結婚了，我會親自跳出來解釋的唯一原因，就是這已經影響到我的家庭，你們讓我看起來好像又在偷吃。」

沒想到這次疑似偷吃風波並未就此結束，因為安森尼的前「小三」米亞突然發推，「黑人男子不會出軌的！」這句話充滿嘲諷意味，畢竟米亞兩年前爆出跟安森尼偷情，且生下一個孩子，讓安森尼的藝人老婆拉拉，當時差點跟他鬧到離婚收場。

目前雖不清楚拉拉這次是否還會原諒安森尼，但以安森尼當前仍處沒球可打窘境來說，出現這種偷吃緋聞，絕對會影響到他能否找到新東家，現在傳出「小皇帝」詹姆斯很有興趣找他去湖人攜手打球，甜瓜當然不希望因此落到兩頭空地步！

(中時電子報)