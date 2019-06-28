自去年美中貿易戰以來，部分廠商為了避免輸美商品增稅，選擇離開中國大陸並轉移至越南，讓一心想拉回製造業回美國的總統川普不滿，嗆「越南比中國大陸更會占美國便宜」，並揚言準備對越南祭出關稅牌。

川普26日接受福斯商業電視台專訪時，表示他可能對從美中貿易戰中撈得便宜的越南增加關稅。主持人問，對於「美國公司在關稅戰的影響下把工廠從中國大陸搬走，但他們把工廠轉移到了越南」的看法，川普表示「許多公司移到了越南，但這些公司應該回到美國的...越南比中國大陸占了更多便宜」。

不過當主持人問何時準備對越南增稅，川普並未明確答覆，僅表示目前美方正與越南討論中，更形容越南是「所有人中最糟糕的濫用者」，令外界猜測川普已準備對越南祭出關稅牌。同時誓言若G20川習高峰會未能達成協議，他還要對陸再增稅。

在中美貿易戰下，越南普遍被認為是貿易戰的最大贏家。英國《金融時報》此前發表的報告顯示，越南今年第一季度對美出口對美出口額為206.95億美元，增幅在40個主要對美出口國中位列第一，同比增幅近40%；而中國大陸對美出口同比減少13%，為2009年全球金融危機以來最大減幅。

不過，當二月川普訪越南河內舉行川金會時，曾稱讚越南嘗試減少貿易不平衡，當時越南的航空業者也向美方採購價值200億美元的飛機訂單，雙邊貿易關係未見衝突。

(中時電子報)