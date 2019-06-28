先前《看台報告》記者布切爆料，杜蘭特因為自己搶在今年總冠軍賽G5提前復出，最後造成阿基里斯腱撕裂結局而對勇士相當不滿，勇士總教練科爾卻在接受《舊金山紀事報》訪問時徹底反駁，「不！我們從來沒有聽說過這種事情。」

「因為我們不僅擁有球隊自己的醫療團隊，還有杜蘭特的私人醫生，甚至加上第三方的獨立醫生，共同做出讓他出場的決定，」科爾表示，「這三方人員對於杜蘭特出現阿基里斯腱撕裂重傷感到震驚，他們都說這種情況是頭一回發生。」

科爾把布切這種不負責任的爆料，形容成社群媒體對於杜蘭特受傷施加的輿論壓力，「在當前的社群媒體年代，以及媒體曝光度的條件下，只要發生任何事情，突然之間每個人都變成專家了。」無疑是認為杜蘭特不滿勇士新聞造假。

就連勇士替補中鋒波格特也跳出來講話，他發推表示，「來自老布切的消息來源，我實在無話可說了。」事實證明布切的爆料經常出錯，像是他在今年4月宣告杜蘭特加盟尼克已成定局，如今卻是杜蘭特比較可能跳槽籃網或續留勇士。

(中時電子報)