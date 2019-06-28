癌症百百種，但有些癌症卻是自己吃出來的。其中胃癌在中國大陸肆虐，全世界胃癌病患大陸就佔了其中一半，原因究竟是什麼？

《醫學原創故事會》指出，過往有項研究發現，1998年到2008年十年間，居住在洛杉磯的大陸移民們，不論男女，罹患胃癌的機率都遠低於居住在本土的大陸人，其數字來到50%；此調查也證實，胃癌並非遺傳因子所導致，而是飲食習慣造成，因為大陸許多地區吃得特別鹹，尤其是醃製食品，而這些都是胃癌病患的共通點。

《醫學原創故事會》表示，45歲以後的中年人，消化道會退化而更加脆弱，也是個癌症的好發年齡，盡量遠離以下四種食物，避免滋養癌細胞：

1.胃癌：醃製食品別碰，鹽分過高會破壞胃黏膜，且含有亞硝酸鹽，下肚後會轉化為亞硝酸，屬於強力致癌物，除了大陸外，日本、韓國也都偏好醃製食品，因此胃癌發病率都居高不下。

2.大腸癌：高脂肪食物少碰，尤其是避免餐餐大魚大肉，卻又不吃蔬菜水果，缺少纖維素，導致腸胃蠕動緩慢，糞便中致癌物與腸道黏膜接觸時間增加，提高發病率。

3.肝癌：不少醃製和煙燻食物容易發霉，天氣潮溼更容易造成食物發霉，發霉食品中含有黃麴毒素B1，誘發肝癌發生。

4.胰臟癌：避免大量、密集食用燒烤油炸食物為不二法門，食物內含有苯並芘，屬於致癌物質，長期食用容易長出惡性腫瘤。

(中時電子報)