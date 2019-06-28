日本出雲級將由英航太公司改裝為輕航母

建造英國皇家海軍2艘伊麗莎白女王級航空母艦的英國航太系統(BAE System)公司宣佈，將為日本改裝2艘出雲級直升機母艦成為可搭載F-35B的輕型航空母艦。不過日本真正的挑戰並不在於輕航母的改裝工程，而是自二戰結束後，日本從操作過固定翼飛機在艦艇上起降，因此極度缺乏相關的專業技術與人員。

《國家利益》報導說，日本政府在2018年11月宣布要為2艘出雲級直升機母艦進行改造，以便搭載購自美國的F-35B 隱形戰機，讓其功能從直升機航艦升級成為搭載固定翼戰機的輕型航母。現在打造2艘伊莉莎白女王級航母的英國航太公司決定接下這個工作，該公司亞洲區董事總經理菲佛(Natasha Pheiffer)向《全球飛行》(Flight Global)表示，由於伊麗莎白女王級航空母艦上搭載了F-35B戰機，因此BAE可以協助東京為兩艘出雲級進行搭載固定翼戰機的改裝工作。

報導說，日本最早購入的42架F-35屬於航空自衛隊使用的跑道起降型F-35A，未來東京計劃再訂購另外100架F-35，新批次將包括一部份垂直起降的F-35B。

英女王號航母搭載F-35B戰機曾多次與美軍進行聯合演習。（圖／美國海軍）

不過，直升機航母改裝為輕型航空母艦並非只有改裝航艦就能成功。比較令日本擔憂的是，自第二次世界大戰以來，日本從未在艦艇上操作固定翼飛機，需要培訓飛行員、後勤維護與技術人員。

將出雲級改裝為輕型航母確實能大大增加它的能力，直升機母艦缺乏可用的攻擊性武器，它使用平頂的通行甲板，改裝後可以搭載多種武器。出雲級約250公尺長，滿載排水量2.7萬噸，比起一般航母或兩棲攻擊艦都小得多。美國的超級航母每艘長度都超過300公尺，排水量超過10萬噸。即便是可以搭載直升機與垂直起降戰機的美軍兩棲攻擊艦，長度也有約260公尺，排水量是大得多的4.1萬噸。

日本出雲級直升機母艦將改裝成為搭載F-35B的輕型航母。（圖／日本海上自衛隊）

報導說，日本輕航母不算是最小的，目前全球最小航母仍屬於泰國的Chakri Naruebet航母，它有182公尺長，排水量1.15萬噸，曾搭載過獵鷹式垂直起降戰機，這批固定翼戰機後來因過於老舊而在2006年予以封存。

若從尺寸和功能上檢視，出雲級可能與意大利的旗艦加富爾號(Cavour)航母相近，它是一艘243公尺長的兩棲攻擊艦，滿載排水量3萬噸，通常在直升機之外搭載5架獵鷹式垂直起降戰機，目前意大利準備將它們換成F-35B。

報導指出，改裝出雲級在技術上主有二點，一是甲板要改為耐高溫材質，這部份較簡單，比較難的是改裝內部空間以容納F-35B戰機與相關的人員和設備，包括燃料及武器。

前英國皇家海軍工程官史蒂夫．喬治(Steve George)表示，英國使用獵鷹式戰機有30年以上的經驗，此類的平台也證明有顯著的作戰效果，不過海軍航空戰力的關鍵不是設備，而是專業知識與人才。

很顯然地，日本海上自衛隊與美國海軍有著強大的聯盟關係，出雲號改裝完成時，理當有許多美軍可以進行訓練與指導，而日本自衛隊也早就參加過美國軍艦上的F-35起降作業。

(中時電子報)