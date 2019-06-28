夫妻間的對話有時候連兒女聽了都哭笑不得。一名男網友表示，家裡附近新開一家便當店，媽媽知道後就要老爸買烤肉飯回來試試看，爸爸買回家卻是雞腿飯，讓媽媽氣炸，怨爸爸只會買雞腿飯，結果兒子一句神吐槽讓媽媽當場惱羞，嗆他「奇怪內！我跟我老公講話關你屁事」，這段小故事PO上網後數萬網友笑翻了。

原PO在《Dcard》上說，當時爸爸買了兩個烤雞腿便當跟一碗八方雲集的湯麵回家，湯麵給媽媽吃，爸爸跟他兩人吃雞腿飯，會去買這家則是媽媽得知住家旁邊新開了一家便當店，要爸爸去買招牌的「烤肉飯」回來吃吃看，沒想到爸爸買的是雞腿飯，讓媽媽當場發飆：「怎麼又買雞腿飯，你是有多愛吃，不會膩是不是」，接著就把發票揉成一團丟在爸爸的雞腿便當上。

剛出房門的原PO看傻，問爸爸發生什麼事，但爸爸還沒開口，媽媽就搶話說「你爸打電話回來問要吃什麼，我跟他說新開了家便當店，招牌是烤肉飯，要你爸買回來吃吃看，結果你爸又買雞腿飯，有夠煩」。原PO看了八方雲集的湯麵一眼，淡淡的吐嘈老嗎：「啊你吃八方雲集，跟買不買烤肉飯好像根本沒關係啊」。

媽媽聽到後，在原地愣了3秒鐘，接著怒吼「奇怪內！我跟我老公講話是關你屁事哦」，讓原PO哭笑不得，只好說「好好好，我看我的電視，你們繼續」。

原PO將這段小故事分享後，超過1萬3000人點讚，不少網友笑翻：「你J個很煩的兒子」、「媽媽應該是想偷夾烤肉，計畫失敗了」、「媽媽氣死，我快笑死」、「你媽484水瓶座」、「媽媽職業是不是軍火商，吃炸藥了耶」、「應該是處女座，奇葩一堆XD」。

(中時電子報)