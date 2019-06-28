親前立法院長王金平的白派高雄市副議長陸淑美，已表態挺國民黨總統參選人郭台銘。國民黨前立委孫大千直指，白派挺高雄市長韓國瑜的立場並不會因此鬆動。

陸淑美原本力挺王金平參選2020，但在王退出初選後，她改挺郭台銘，未來是否會王郭結盟或達成某種默契？若真如此，韓國瑜是否還能持盈保泰，仍是未知數。孫大千接受香港媒體《中評網》專訪時卻認為，白派最大塊的選擇還是以農會為主，農會代表就是蕭漢俊，他們挺韓的立場並不會鬆動。

孫大千表示，他也是高雄白派，20年前就加入了，因此他很清楚白派生態。陸淑美是個人意見，因為白派現在整體來說，沒有派系意見，白派在王金平不參加初選後，內部有個人選擇的自由。

孫大千點出，高雄白派主體是農會，最重要的幹部是蕭漢俊和林國正，林國正在國民黨第一場政見會有到現場力挺韓，那天本來也要請蕭漢俊一起來，但怕蕭為難，所以才沒有麻煩蕭到場，因以蕭跟王的交情，如果這時表態，可能會讓王金平難堪，所以整個農會系統的表態已非常明顯。

(中時電子報)