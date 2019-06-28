第30屆金曲獎頒獎典禮29日晚間將在台北小巨蛋隆重登場，今年金曲有5大看點值得聚焦，其中最為吸睛的最大看點，莫過於金曲一王二后陳奕迅、蔡依林、孫燕姿輪番獻唱。蔡依林將與32名舞者同台，把新歌〈怪美的〉重新改編，以新風貌呈現；而她睽違4年推出新專輯《UGLY BEAUTY》，今年一口氣入圍7項大獎，能收下幾座獎項也是粉絲們密切關注的焦點。

一段時間沒來台的孫燕姿在本屆金曲將以「女力」為出發點，重新詮釋王菲、張惠妹、鄭秀文與自己的歌曲，將之重編帶來嶄新組曲，令人期待她的獨特唱腔。歌王陳奕迅參加金曲獎多年，曾任多次嘉賓，他透露這次表演名稱將以「金氏紀錄」為名，挑選金曲獎「得獎常客」作品重新演繹；而他今年也以專輯《L.O.V.E.》入圍入圍「年度專輯獎」、「年度歌曲獎」、「最佳專輯製作人獎」3獎項。此外，香港「鐵肺歌后」鄧紫棋也是演出焦點之一，將以動人聲線詮釋10首點擊破億的發燒金曲，包含她自己填詞作曲的〈光年之外〉。

本屆金曲獎第2大看點，是S.H.E睽違7年再度合體金曲舞台，目前已單飛不解散的3人距上次合體登金曲舞台演出已是7年前，這次特地挑選〈十七〉作為表演曲目，3人強調，想藉此曲將所有華語音樂聽眾的青春唱出，而該曲也有望角逐「年度歌曲獎」和「最佳音樂錄影帶獎」。

看點3是日本國民天團柚子YUZU初登金曲舞台，該團叱吒日本樂壇20年，這次與蔡旻佑合力演出〈光榮之橋〉，雙方都是初登金曲舞台，勢必將擦出跨越國界的精采火花。除了表演嘉賓，本屆看點4就是大牌頒獎陣容，其中久未在台灣露面的言承旭最受矚目，將是他在前女友林志玲宣布結婚後首度公開露面，想必將成為眾所矚目的焦點。

今年金曲歌后組入圍廝殺慘烈，是本屆第5大看點，堪稱金曲30地獄組的歌后之戰，角逐的包含蔡依林、林憶蓮、艾怡良、孫盛希以及岑寧兒，其中多位均是金曲常勝軍，最後決定由誰封后的那一刻，絕對將是頒獎典禮的高潮。

除了上述5大看點，28歲的黃路梓茵（Lulu）被製作人陳鎮川相中，今年將獨挑主持大樑，身為歷屆金曲獎最年輕主持人，是否能為金曲獎注入全新活力亦備受關注。第30屆金曲獎頒獎典禮由台視自29日下午4點50分開始轉播星光大道及晚間7點登場的頒獎典禮。

(中時 )