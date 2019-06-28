《綜藝新時代》近日來到高雄知名景點蓮池潭與壽山動物園，藝人根據比賽結果分成兩組進行，享樂組餵可愛的狐獴，加班組則要幫台灣黑熊做健檢，量身長、肛溫等。最恐怖的是，要把台灣黑熊嘴巴扳開，幫牠檢查口腔，沒想到進行到一半，黑熊的麻醉居然退了，牠起身大爆走，狂追藝人，嚇得馬國畢臉色發白全身僵硬。

夏語心更是嚇到花容失色，她在現場驚聲尖叫，「你們真是一群神經病！」整個人大崩潰，一旁觀看的享樂組藝人見狀笑個不停，夏語心忍不住直呼，「製作單位是神經病。」節目過程中，還在蓮池潭團隊挑戰「水上彈跳包」，不只要飛很高，飛出去瞬間還要將巨大骰子丟出，體驗刺激的水上骰子遊戲。

只見藝人從彈跳板跳到水上浮墊，彈飛上去拋出骰子，馬國畢直喊，「我都看到85大樓了。」怕高的主持人浩子看到藝人慘狀，忍不住頻求饒，並拱洪都拉斯上去玩，他搞笑的求饒模樣讓現場人員笑翻。

(中時 )