郁方的人生有道分水嶺，她在新書《我的人生我來柔-郁方的幸福進行曲》提及結婚之前，她處在艱辛處境，自幼父母感情失和，家裡經濟窘困，她15歲便被迫外出工作養活自己，因緣際會下她進入演藝圈，雖找到適合自己的工作，但終究得面對複雜人事物。幸好，她嫁入一個好家庭，2006年她與陳昱羲結婚，婚後婆婆陳李春美待她如女兒，補足她從小缺乏的母愛，她27日受訪哽咽感謝婆婆。

談到與媽媽的複雜感情，郁方表示，「媽媽的成長過程很辛苦，又必須擔負起養育5個小孩的責任，我跟她從小衝突很多，一直覺得我們是不同世界的人，她不懂我的語言，我們彼此接收不到對方的愛。」這種情形到了婚後才出現轉變，「母親那時候重病，我開始可以了解她的心情。」她提及母親最後想把財產留給5個孩子，但她真的很希望媽媽可以把那筆錢用在自己身上，好好享受一次人生。

郁方以陸小芬、張曼玉主演的電影《客途秋恨》比喻她與母親的關係，她坦言母女情感相當糾葛，但她長大後能理解媽媽的無奈。她提及結婚2年後，母親過世，那一段時間她因衝擊太大，不想在公婆面前顯露，有時沒回家吃飯，婆婆當時特地跟她說了一段話，「我知道妳媽媽過世，妳很想她，就把我當成妳媽媽吧。」想到那段話，她忍不住哽咽，「我夢想中的媽媽就是我婆婆，如果我的母親像婆婆這樣，她的人生就不會有那麼多不開心。」

很多人常以豪門形容郁方夫家，亦即「斐儷珠寶」陳家，但從郁方透露與婆婆的相處過程中，更多時候會令聆聽者忘了豪門二字，只看到婆媳兩人的真誠互動。郁方提起婚後第一天特地煎了荷包蛋，當時婆婆準備很厚的紅包給她，她回憶此事有感而發，「婆婆如果很愛兒子，就會希望兒子家庭幸福，所以婆婆一定要對媳婦好，外頭會有風聲，婆婆在外頭稱讚媳婦，風聲會回到媳婦身上，媳婦就會對婆婆更好。」她認為這就是當公婆需要的智慧，而這一點在自己的公婆身上正好印證。

(中時 )