范冰冰星途起伏大，早期因演出電視劇《還珠格格》的丫環「金鎖」一角成名，後來逐步發展成影視雙棲巨星。她成立范冰冰工作室，製作並主演《武媚娘傳奇》，甚至一躍國際版面，憑藉電影《蘋果》走向柏林國際電影節紅毯，自此以後，她屢次以極具特色的穿著豔壓群星，甚至曾被評為坎城電影節最佳著裝女星。

范冰冰在戲劇、電影多有耕耘，她2004年演出馮小剛執導作品《手機》，獲得第27屆大眾電影百花獎最佳女演員獎，2007年更以驚悚片《心中有鬼》獲得第44屆金馬獎最佳女配角獎，2010是她走向國際的一年，在紐約時代廣場的大螢幕上，她以「青花瓷」元素禮服驚豔登場。經過多年努力，她在2014年參演美國動作大片《X戰警：未來昔日》，並在2016年以馮小剛執導的《我不是潘金蓮》獲得第64屆聖塞巴斯蒂安國際電影節最佳女主角銀貝殼獎，同時入圍第53屆金馬獎最佳女主角。

范冰冰眼光獨到，2007年便成立工作室，製作多部戲劇，《胭脂雪》、《金大班》及《武媚娘傳奇》等都是膾炙人口的好戲。她一路走來價碼三級跳，據外界揣測，她當紅時期，每場活動出席費至少台幣1200萬，1年片酬更是高達1.5億，加上旗下工作室製作或投資其他戲劇，以及名下多筆不動產，身價預估超過38億。

(中時 )