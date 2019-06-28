台北市長柯文哲昨接受電視台專訪時，被問到選不選2020時，他回說「再講吧」，隨機應變。網民直指，看懂柯P戰略了，他在等國民黨初選結束，所以現在問也是多餘。

柯P舉例說，像他以前當醫生在急診處、加護病房時，何必上班的時候就開始煩惱等一下病人會送進來嗎？所以針對2020選不選，他是到時再說、隨機應變。當然很多人都不喜歡他這種個性，不過他這種生活已經過了30年，所以最後一秒再決定就可以。

有PTT網民貼文指出，雖然柯P到現在都不說要不要選，但已看出端倪，民進黨已經確定是蔡英文總統出馬，國民黨若由郭台銘出線，會有中間票+深藍票，柯P不會選；若由韓國瑜出線，深藍票居多，柯P會選。所以等國民黨初選結束，就可以知道柯P的答案了，現在問也是多餘。

鄉民們認為，「韓出來，他也不會出來選。」、「郭出來，也會有些韓粉轉投柯。」、「說韓出來只有深藍是笑話，年輕人較少是真的，去看看場子吧！」、「柯文哲根本無法三腳督。」

(中時電子報)