國民黨總統初選第一場政見發表會25日登場，前新北市長朱立倫說，有一些朋友說他是國民黨候選人當中最正常的一位，說他是「正常倫」。前行政院發言人胡幼偉卻認為，朱立倫會這樣開場，他很意外。

朱立倫再該場政見會表示，韓國瑜看起來有點緊張，「你是地主，輕鬆一點」，對郭說，他剛剛在郭台銘旁邊有點偷笑，因為郭的最後一段要寫長一點，時間還夠。還說這半年來參與初選，很多人說他受很多委屈，說他是「氣度哥」，很多人也說他是最正常的一位，說他是「正常倫」，這半年來，他已經講了27集的政見，就像正常的候選人，平日也會多提好政見，讓民眾認同。

胡幼偉在臉書指出，第一輪發言，朱立倫會這樣開場，他很意外。在場5位，朱立倫的學經歷俱優，實在沒必要去調侃其他4人，並暗諷韓郭不是正常人。畢竟過去韓郭沒有修理過他，韓郭開始論述時，也沒有先酸朱立倫。

胡幼偉點出，朱立倫強調團結的重要性，但他卻一開口就先冷嘲熱諷自己同志，這不是很諷刺嗎？能不能贏得初選是一回事；但既然決定玩到底，就應該展現不同於其他4人的高度與令人敬佩的風度。這樣堅持玩到底才有意義。

(中時電子報)