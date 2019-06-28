◎中國時報

●33歲宋仲基與37歲宋慧喬2016年因合作拍攝韓夯劇《太陽的後裔》而擦出愛火，接著在2017年舉行一場世紀婚禮，同年前往西班牙度蜜月，雙宋姊弟戀配對一時蔚為圈內佳話，沒想到27日驚爆兩人向首爾家庭法庭聲請離婚調解，1年8個月短命婚姻玩完，韓國娛樂圈王子與公主的童話宣告破滅。

●投入國民黨總統初選的前新北市長朱立倫接受本報專訪時，坦言對國民黨局面感到憂心。他說，黨內初選太長，導致黨內互打，近期民調顯示，國民黨的政黨支持度下滑、黨內強棒都輸給蔡英文總統。他認為，「如果今天是朱立倫跟韓國瑜，我相信不會有黨內互打，因為我都把他當作自己隊友。」

●台北市雙子星案卡關5個月，竟在市長柯文哲26日上午怒嗆蔡英文總統，下午經濟部投審會就宣布駁回。柯27日先是嘲諷「民進黨政府效率突然變好」，再質疑南海團隊也投資民進黨中常委經營的銀行，難道沒有國家安全疑慮？更直言，如果此案是因國家願景、國家主權意識被駁回，「5天就告訴我，這5個月都是浪費！」

●經濟部投審會以涉及國安疑慮為理由，駁回南海發展投資的台北雙子星開發案；南海發展昨以聲明稿的方式，除指投審會公然違法，表達抗議外，也指控是「政治干擾」，將在收到投審會正式公文後，提出訴願及採取必要的法律措施。擁第二順位議約權的藍天宏匯集團強調，只要有機會遞補，一定全力以赴。

◎旺報

●大陸國家主席習近平27日赴日本大阪，預定今日出席G20領導人第14次峰會，並於昨日下午與日本首相安倍晉三會晤。會談時，安倍晉三除表明中日關係已經完全回到正常軌道，更正式邀請習近平明年春天訪日，習近平當場正面回應，明年訪日是極好的提議。

●大陸國家主席習近平27日抵達日本大阪，與韓國總統文在寅會晤。談及朝鮮半島問題，習近平表示，「政治解決仍是各方優先選項」，中方支持美朝舉行新一輪領導人會晤，朝方合理關切也該得到重視。文在寅則稱，願同中方加強實現半島無核化目標。雙方表明，願共建一帶一路，加快中韓自貿協定第二階段談判。

●針對中日關係回溫，日本首相安倍晉三邀請習近平明年訪問日本，大陸國關學者表示，從「習安會」的良好互動來看，中日在政治外交的關係確實已經得到緩解，而中美貿易戰波及下，也會讓日本往中國靠攏；不過，值得注意的是，國防戰略上，中日兩國仍一定矛盾，雙方在東海的軍事較量恐怕不會少。

●習安會昨晚舉行，美國《紐約時報》刊登一篇日本政治觀察家加藤嘉一的分析文章，認為大陸國家主席習近平和日本首相安倍晉三各有所圖，習近平希望拉攏日本開展經濟合作，以對抗美國的貿易威脅；安倍晉三希望藉由成功舉辦G20峰會，累積外交成績，為修憲製造機會。

◎工商時報

●大阪G20「習川會」確定在台灣時間29日上午10點半登場，外傳中美已達成初步協議，美方擬暫緩對中國3千億美元商品關稅措施。不過，會前雙方持續放話，在川普26日強硬表示仍可能加稅之後，中國則傳出不會在關稅、華為等議題上讓步，但考慮在北韓、伊朗議題上幫助美國換取和解。

●台商回台寫下新里程碑！經濟部27日通過四家台商回台，投資金額逾253億元，累計上半年台商回台總投資突破4,000億元大關。投資台灣事務所執行長張銘斌表示，下半年會繼續衝刺，全年投資總額可望達6,000億元，甚至上看更高。

●中美貿易戰5月升溫，台灣景氣受波及，國發會27日發布景氣燈號顯示，亮出代表景氣燈號趨勢「趨弱」的黃藍燈，綜合判斷分數則大減4分，降至17分，距離景氣「低迷」藍燈只有1分之差。不過國發會說，受惠於台商回流、投資增加，景氣仍屬「緩中見穩」。

●中央大學27日公布6月台灣消費者信心指數（CCI）總數79.8點，較5月上升0.32點，除未來半年投資股票時機，其餘五項子指標含物價水準、家庭經濟狀況、就業機會、購買耐久財、國內經濟景氣同步上揚。中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任指出，台灣經濟目前呈現外冷內溫、甚至「內溫熱」，民眾對經濟好轉很有感。

(中時電子報)