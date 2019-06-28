暑假快到了，計畫好去哪度假呢？來府城台南走走吧！吃美味芒果、七股鹽山賞「鹽雕」、將軍音樂節飆搖滾、虎頭埤玩水趣、世界盃少棒錦標賽開打，歡迎大小朋友暑假來台南享受充滿陽光、沙灘、音樂、美味及樂趣的沁涼夏日風情！

台南國際芒果節：芒果為台南市最具代表性的農特產品，每年夏季台南芒果即進入盛產期，「台南國際芒果節」（6/22-7/14）辦理芒果主題相關多項精彩活動，除了有豐富芒果特色料理滿足國內外遊客的味蕾外，還有夏日必備芒果冰及芒果乾也不能錯過，另有芒果體驗趣及套裝遊程等不間斷活動內容，芒果酸甜好滋味就等您來品嚐！

一見雙雕藝術季：「一見雙雕藝術季」將於6月29日至7月31日盛大展開，雙主場（七股鹽山、台灣鹽博物館）以科幻歷險故事「濱鹽歷險記」為題材，結合靜態「鹽雕」作品展、動態影音「光雕」秀；副展場(馬沙溝3D彩繪村)則設計一齣「戲說英雄－尋寶趣」的沙雕展，首次將布袋戲棚用沙雕手法立體創作，透由彩繪地景結合其他沙雕作品，增添遊客與作品間的互動及趣味性。既可欣賞鬼斧神工般的雕刻藝術之美，還可認識鹽業資源，飽覽絢麗的視覺藝術饗宴。

水域遊憩體驗活動：「新化區虎頭埤(7/13-14)」及「官田區葫蘆埤自然公園(7/20-21、7/27-28)」二大風景區推出「水域遊憩體驗活動」，搭著健康休閒的全民風潮，體驗活動完整規劃教導民眾水域遊憩安全知識、器材操作技巧及實作體驗，暑假精彩主題活動即將開跑，獨木舟、立式划槳、家庭式龍舟版等，歡迎闔家親子踴躍報名參加，揪團來挑戰，絕對相當刺激有看頭！

七股海鮮節：老饕照過來！「台南七股海鮮節」活動將於7月13日至8月17日熱情迎賓，有呷擱有抓，除了配合潮汐時間每年親子必體驗的「觀光赤嘴園摸文蛤」趣味活動之外，還有熱情澎湃的七股七寶宴，想要感受最道地的海味、鮮味與人情味卡緊相揪來七股就對囉！

將軍吼夏日音樂節：近年已打響口碑的濱海音樂盛會「台南夏日音樂節」將於7月20登場！今年有亞洲搖滾天團八三夭、金曲浪子茄子蛋、聲林之王冠軍新秀李友廷等強大卡司同台熱力演出，華語流行樂壇將軍級殿堂卡司，要給您震撼視覺聽覺一次滿足。在炎炎夏天，藉由音樂消暑，格外令人感到身心舒暢，現場還有美食胖卡車隊、邊緣人市集，歡迎年輕伙伴及鄉親朋友暑假期間從日到夜徜徉在專屬於台南無限魅力的旋律浪潮中。

世界盃少棒錦標賽：每隔兩年舉辦的「WBSC第五屆U12少棒錦標賽」將於7月26日至8月4日在台南亞太國際棒球訓練中心及善化棒球場熱鬧開打，今年來自世界12支國家代表隊強投豪打將齊聚台南角逐金盃，本屆一樣秉持著快樂打棒球的理念，並首度邀請「精靈寶可夢-皮卡丘」擔任宣傳大使營造歡樂趣味的氛圍，邀請全國民眾共同迎接暑期最盛大的棒球嘉年華，到台南感受棒球的熱情與感動，幫U12的小國手們加油打氣。

夏天的台南好吃好玩數不完，心動不如馬上行動，這個夏天，就讓我們相約來趣台南，FUN暑假囉！ 美味海鮮、碧海藍天、水上活動等著你！

(中時電子報)