時序入夏，來金山賞荷趣！友善耕作農友黃正俊阿伯，在103年12月迷途西伯利亞小白鶴飛到金山清水農地時，響應新北市農業局友善田園區域計畫，附近農友受到他的影響，不再施用化學肥料與不灑農藥、除草劑，撿拾福壽螺，以友善耕作方式管理田區，目前清水友善耕作農地已經有3公頃，栽種荷花、甘藷、筊白筍、蓮藕，在每年端午節後是友善荷花盛產期，總是湧入遊客來賞花、買花。

清水農地位於磺溪出海口與清水溪交匯處的河口農地，是候鳥遷徙路線的中繼站，水質清淨，荷花隨風搖曳，花姿綽約，因為無噴灑農藥，因此荷花全株都可以利用，蓮藕是涼拌或燉煮湯品的材料，蓮子是甜點聖品，成熟的荷葉可用來包覆食材，增進料理的風味，蓮蓬可以做為花藝插花材料，花與嫩葉乾燥後可以泡茶飲用，香氣撲鼻，全株皆可利用。

兼顧生態保育與農作收益，從104年起辦理友善田園區域計畫，以增加新北市友善農地面積及農友人數，目前友善耕作面積達191.5公頃，有197位農友加入。萬里、金山友善計畫最初是以清水農地為核心區，農友以友善耕種方式種植蓮花、茭白筍、甘藷等特色作物，可申請有機質肥料或轉作地方特產作物等友善耕作補助。歡迎農友共同加入友善耕作行列。

要前往金山清水農地賞花買花的民眾，可以搭乘大眾運輸國光客運【1815】台北－金山青年活動中心，在社寮站下車後，往磺清大橋步行約500公尺即可到達，或搭乘基隆客運【829】、【862】、【863】在清水路41巷路口下車，往磺清大橋步行5分鐘即可到達。支持友善耕作購買荷花的民眾，可於假日上午8時~下午18時，平日上午9時~下午18時，在清水農地洽黃正俊阿伯（手機號碼0952533310）。

(中時電子報)