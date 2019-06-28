今夏來場奇幻之旅吧！12支機器手臂舞動奇光幻影的「科技詩」在誠品信義店外牆流瀉， 3面5米高的巨幅布幔繪製天空、陸地的絕種生物，氣勢磅礡；精巧裝幀的大型「立體書橋」橫跨手扶梯，象徵以閱讀穿梭古今中外；或者來與具生命力的「光電獸」互動，還可以體驗食物3D列印的五感過程！邀請您準備以五感來體驗誠品30年來最大「信義藝術計畫」。

吳耿禎作品《轉動隻字片語的靈光一閃》。（圖取自迷誠品網站）

誠品邀請當前台灣最受關注的9組「30代」青年創作者，於誠品信義店打造一場充滿青春能量「夢與想像之境」的創作大夢，從外牆、手扶梯至8個樓層展現不同領域的精彩創作；誠品書店《未來編輯室》也邀請王小棣導演、樂評人馬世芳、部落客宅女小紅、插畫家Cherng，帶領讀者接軌社會文化脈絡。6/28至7/28邀您前來五感體驗，免費參觀。

姚仲涵作品《光電獸#13－都市》。（圖取自迷誠品網站）

本次精彩創作展現「聲光互動」、「感官體驗」、「閱讀奇想」、「未來探索」四大亮點。體驗「聲光互動」，曾打造《世大運聖火裝置》、台中花博《聆聽花開的聲音》的創作團隊豪華朗機工推出全新力作《一起幻想》，於誠品信義店外牆裝置12支上銀科技的機器手臂結合光屏幕，創造了一道書寫之牆，用光的移動來描繪感官，在喧囂繁華的信義區，演繹一場奇光幻影的「科技詩」，B1樓姚仲涵作品《光電獸#13－都市》打造燈管簾幕，讓觀眾透過麥克風發聲即時互動，賦予光影具生命力的閃爍跳動，創作一首沒有人主唱，但同樣能感動人心的光影音樂。

陳青琳作品《越夢》。（圖取自迷誠品網站）

用閱讀開啟天馬行空的想像！1樓五米大道燈飾由曾與各大國際精品合作的吳耿禎，將傳統剪紙工藝轉化為當代藝術，本次作品《轉動隻字片語的靈光一閃》，構築閱讀者在文字的瀚河裡。

豪華朗機工作品《一起幻想》。（圖取自迷誠品網站）

點亮天馬行空的腦內劇場，作品表面並以老字典呈現，刻劃文字印記；拆解古今書籍裝幀，擅長以創新手法展現傳統工藝的范承宗，在５樓打造《Reading, a bridge讀橋》，透過中式線裝將平扁的書本裝幀成為一座立體書橋，象徵透過閱讀可以穿梭古今中外，抵達四面八方。

２樓的書區空間，則由服裝設計師齊振涵以實驗手法閱讀服裝，作品《FASHION BINDING》以大量打版裁片堆疊、搭配不同面料及加工技術，形塑出具層次感的服裝擴形裝幀樣貌！今年夏天就讓熱情藝術讓你清涼消暑趣！

(中時電子報)