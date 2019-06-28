美國參議院院會今天通過2020財政年度國防授權法(NDAA)，支持對台軍售，美國軍艦也應繼續定期通過台灣海峽。

美參議院今天以86票贊成、8票反對，通過參議院版本2020年度國防授權法，待眾院全院通過其版本，兩院經協商並通過一致版本後，再交由總統簽署成法。

根據參議院軍事委員會5月23日通過的國防授權法案第1257條，國會意見認為，台灣關係法與六項保證均為美台關係基石，美國應強化與台灣的國防及安全合作，支持台灣發展所需的能力、現成的與現代化的國防力量，以維持足夠的防衛能力。

國會意見指出，美國應支持台灣透過美國的對外軍售、直接商業銷售與產業合作獲取國防項目與服務，重點在反艦、海防、反裝甲、海底戰爭，以及指揮、管制、通信、資訊、情報、監視和偵查（C4ISR），並支持台灣不對稱防衛戰略的彈性指揮與控制能力。

國會意見也建議總統與國會，根據台灣關係法並依循台灣需求判斷，確定國防項目與服務的性質與數量。美方也應繼續努力確保透過及時審查與回應台灣國防需求，提高美國對台軍售的可預測性。

法案也對美國國防部長提出建議，包括應推動加強台灣安全交流政策、與台灣進行實戰訓練與軍事演習、確保台灣足夠自我防衛能力、強調符合台灣不對稱防衛作戰能力。在台灣旅行法基礎下，進行美台高階國防官員交流，擴大在人道主義救援與救災方面合作。法案也建議國防部長，作為太平洋夥伴使命的一部分，支持台灣醫療船參與美國相關演習，以改善災害應對規劃與準備。同時美國軍艦也應繼續定期通過台灣海峽，以表彰美國與其盟國和夥伴在國際法允許的任何地方飛行、航行與運行承諾。

(中時電子報)