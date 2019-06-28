挾強大採購優勢與議價能力，〈前鎮水產〉貨架上的海鮮食材都很平價，（圖／姚舜）

慶祝昆明店開幕，〈前鎮水產〉推出促銷，6／28日起至7／7日「指定商品天天5折」，其中包括清龍蝦。（圖／姚舜）

海霸王集團旗下超澎湃海鮮超過鍋物店〈前鎮水產〉再開新店！繼在台北市西門町延平南路德立莊開設〈前鎮水產〉正式跨足水產超市並大受歡迎後，海霸王又在西門町精華地段昆明街的Hotel papa whale內開設〈前鎮水產〉二店，新店一樣走澎湃路線，設有180個客席位，將於今（6／28)日開幕。

為慶祝〈前鎮水產〉昆明店開幕，海霸王集團推出優惠活動促銷，第一波自6／28日起至7／7日足於〈前鎮水產〉昆明店與德立莊店同步推出「指定商品天天五折」優惠活動，每日提供四項指定商品，結帳金額打五折，商品包括青龍蝦、頂級伊比利梅花豬、美國嚴選去骨牛小排等，最高現省200元。第二波自7／12日起至7／25日推出「有肉有菜最對味」紅配綠組合價只要77元，指定「紅區」肉類品項6款1，搭配「綠區」蔬菜品項7款1，只要77元，全力搶攻暑假外食商機，預估再掀一波排隊潮。

海霸王投資經營餐飲有幾個「慣性」：1.要大、霸氣且澎湃，2.不 訴求頂級高檔，走「國民路線」才能創造經濟規模，3.要跟母集團擅 長的海鮮事業有關聯，並以優於市場同業的採購能力延伸優勢，4.平 價匯聚人氣，有人潮才能匯聚錢潮。

〈前鎮水產〉昆明店面積很大，採購水產海鮮環境頗寬敞。（圖／姚舜）

開在西門町Hotel papa whale內的〈前鎮水產〉昆明店有180個客席座位。（圖／姚舜）

「前鎮水產」昆明店依舊按海霸王企業投資經營餐飲事業的「哲學」規畫，賣場分類似超市的自助式採購區與火鍋用餐區，可同時接 待180位客人在用餐區內品嘗享用火鍋，規模很大。

挾母集團不必經由中盤商、優於市場的強大採購能力，〈前鎮水產〉訂價平實超值，以生鮮超市為概念，打造小型超市的購物感受，供應每日從漁港直送而來的新鮮食材，架上超過300多種食材於陳列架上一次排開可供選擇，是「店大＋CP值高」的水產市集鍋物。

〈前鎮水產〉內食材新鮮且採自助式選購，鮮食肉品類有豬雞牛肉類、海鮮類有龍蝦、鮑魚、扇貝等、海霸王自家生產的安心丸餃類、新鮮時令蔬菜；與現今的超市火鍋不同之處為食材區備有立即可食用的日式料理，自家品牌Ice papa研發60％果汁比例製作的新鮮水果冰棒，都是每日新鮮現做；消費方式採每人開鍋費60元，免收服務費；90公分以下孩童免收費亦不收共鍋費；即可享受另外提供的副食吧，包括白飯、自家滷製的滷肉飯及多款麵點及飲料全數無限量供應。

〈前鎮水產〉鍋物區鍋底湯頭有「和風湯底」及「麻辣湯底」，還有新推出由獨家特製肉燥炒香的「石頭火鍋湯底」，共三種湯底可任選，麻辣湯底需另加30元；石頭湯底則另加40元，採共鍋制，三人以上才開鍋；營業時間上午11點開始到凌晨2點，最後入場時間為晚間12點整。

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