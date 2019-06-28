五角大廈已研發出一種紅外雷射，能藉由每個人獨特的心跳特徵，辨識遠達200米外的人。

據《麻省理工科技評論》（MIT Technology Review）與《商業內幕》（Business Insider）27日報導，這名為「捷迅」（Jetson）的雷射原型能從遠方偵測因心跳引起的表面振動。而在適當的狀況下，這技術的主動識別率可達95％。

(中時電子報)