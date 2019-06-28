200米外認人 美軍有雷射千里眼 09:162019/06/28 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 五角大廈已研發出一種紅外雷射，能辨識遠達200米外的人。（達志影像/Shutterstock） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 五角大廈已研發出一種紅外雷射，能藉由每個人獨特的心跳特徵，辨識遠達200米外的人。 據《麻省理工科技評論》（MIT Technology Review）與《商業內幕》（Business Insider）27日報導，這名為「捷迅」（Jetson）的雷射原型能從遠方偵測因心跳引起的表面振動。而在適當的狀況下，這技術的主動識別率可達95％。 (中時電子報) #雷射 #辨識 #紅外線 #美國 #心跳 也許您會感興趣 推薦閱讀 厲害了！F-35 F-15 F-16雷射武器要上身 16:482019/06/02 軍事 對付中俄！ 美要靠細菌造軍用跑道 16:582019/06/11 軍事 陸高頻雷達發威 要美隱形戰機破功 09:132019/06/12 軍事 超5馬赫！美新飛彈要敵猝不及防 10:172019/06/19 軍事 陸北斗突破水下障礙 大利隱形打擊 08:052019/06/20 軍事 軍事熱門新聞 軍方上將人事發布：參謀總長沈一鳴、空軍司令熊厚基 - 軍事 英女王號航艦承包商將助日改裝出雲級輕航母 - 軍事 再來一波！ 俄要賣陸新蘇-35戰機 - 軍事 200米外認人 美軍有雷射千里眼 - 軍事 備妥你的F14與航空母艦 「捍衛戰士2」來了！ - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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