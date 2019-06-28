開在京站B3的〈NARA Thai noodle bar 〉泰籍女主廚Uem努姨強調，〈泰式辣豬麵〉內一定要放花生碎才道地。（圖／姚舜）

〈瑪莎曼牛肉咖哩麵〉的湯頭是以牛肉湯為基底，再加入用多種辛香料與咖哩粉調製的瑪莎曼醬熬煮，麵中並放了蒜酥、香菜、蔥花與豆芽增加風味與口感。（圖／姚舜）

看好東南亞庶民美食在台接受度日高，並為以多品牌多業態搶市占，旗下已有6個餐飲品牌的金田餐飲集團再引進泰國麵食品牌「NARA Thai Noodle Bar」，開在京站B3的首店預計今（6／28）開幕，標榜為國內第一家由泰國主廚設計菜式的平價泰式麵食連鎖餐飲品牌。

為打響品牌知名度並匯聚人氣，〈NARA Thai Noodle Bar〉推出3階段開幕優惠活動：

〈NARA Thai noodle bar〉的套餐是一碗麵加上一飲料與小菜。（圖／姚舜）

〈NARA Thai noodle bar〉的〈曼谷甜燒松阪豬飯〉的松阪豬肉，吸附了醬汁，口感彈脆、味道香濃。（圖／姚舜）

〈NARA Thai noodle bar〉的〈打拋牛肋條飯〉，主要食材是用打拋醬炒製的牛肋條，口感很有勁道。（圖／姚舜）

活動一 ： 開幕首日慶 三款主打麵食買一送一／開幕日（6／28)當天購買 泰式辣豬麵 ／ 清香泰味牛肉米粉 ／ 清邁黃咖哩雞腿麵，送泰式辣豬麵壹份，全時段供應。單人也可購買，可選擇一次吃兩碗或是兌換券。

活動二 ： 開幕首三日消費即贈配菜 ／ 飲料免費兌換券，下次消費可兌換冬蔭炸豬皮或泰式冰紅茶（二擇一）。

活動三 ：6／28日至7／7日 開幕期間限定／

開幕首10日，兩人來店點用雙人套餐，享開幕特價628元。

〈NARA Thai noodle bar〉的〈清邁咖哩雞腿麵〉的雞腿，是放在濃香咖哩醬中熬煮，麵內並加了酸菜、紅蔥增加風味。（圖／姚舜）

金田餐飲是繼瓦城泰統集團自創「大心」泰式麵食品牌之後，第二個有意以泰式麵食發展連鎖的餐飲集團，兩集團都鎖定在百貨店拓點，且平均客單價不相上下，市場激戰一觸即發。

在 〈NARA Thai noodle bar〉享用泰式麵、飯，可以點一些泰式小食搭配，圖為〈炸豬皮〉。（圖／姚舜）

〈NARA Thai noodle bar〉佐餐小食小黃瓜，可以沾著特製泰式醬汁吃食，增加風味。（圖／姚舜）

以「店中店」型式開在台北京站百貨Ｂ３的〈NARA Thai noodle bar〉，店裝由泰國設計師設計，簡約中帶著一點時尚感。（圖／姚舜）

成立於2003年的NARA Thai Cuisine泰國飲食集團，是由兩位對烹飪相當熱忱的泰國女企業家 Narawadee Srikarnchana 和 Sirisopa Chulasewok 創立，以「THE JOURNEY OF THAI TASTE」為宗旨，將夢想帶入事業，將熟悉和喜愛的泰式料理介紹給全世界。〈NARA Thai Noodle Bar〉是繼〈NARA THAI〉泰式料理與〈Lady Nara〉潮系泰式料理之後，金田餐飲集 團與NARA Thai Cuisine泰國飲食集團合作引進入台的第3個泰式料理品牌。

〈NARA Thai noodle bar〉的〈冬蔭功海陸麵〉，麵上配料有白蝦、淡菜、黃金魚蛋和豬肉片。（圖／姚舜）

〈NARA Thai noodle bar〉的菜單主攻泰式麵食，並由Nara Thai集團總部指派有25年的泰國料理資歷，曾於泰國清邁麗晶酒店和文華東方酒店擔任行政主廚的泰籍行政女主廚Uem努姨監督餐點品質及訓練。配合今天新店開幕，Nara Thai Cuisine集團料理總監J.C今天亦將 親自來台示範料理泰式麵食的廚藝，藉此凸顯「正宗泰式麵食」的品牌形象。

〈NARA Thai noodle bar〉的菜單簡單不複雜，8種泰式麵食與2款飯，另外並有幾款泰式小食讓客人搭配麵飯享用。除了單點麵、飯，可加價99元升級為套餐，套餐內容為小菜＋主食＋飲料。

〈NARA Thai noodle bar〉的泰式麵食湯頭有：原味清湯、泰式酸辣、黃咖哩與瑪莎曼咖哩4種選擇，每一種湯頭均標榜用到超過40種以上的食材與辛香料熬製，Uem努姨並強調「泰國麵就該這樣作」，「少了一種，都不行」。

赴泰國旅遊度假的外國遊客多曾有搭船在水上觀光市場裡穿梭，向小船店家買碗麵的經驗，如今台北京站B3〈NARA Thai noodle bar〉以供應最正宗道地泰國麵食自居，究竟與過去國人在台灣嘗到的有何不同？答案有待食饕與吃貨自己去比較。

在〈NARA Thai noodle bar〉享用〈清邁甜燒松阪豬飯〉，可以生菜葉包著松阪豬肉和高麗菜絲入口，享受「一飯二吃」的食趣。（圖／姚舜）

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