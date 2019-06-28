鴻海董事長郭台銘日前南下高雄，除前往佛光山拜會星雲法師外，更拜會多位藍營地方人士，尋求支持。有媒體注意到此舉似有拔樁的味道，並認為，郭韓兩強競爭看似風平浪靜，但私下早已暗潮洶湧，許多有識之士早已擔心初選後，不是能否整合的問題，而是郭董是否備好脫黨參選的劇本。不論初選輸贏，郭都一定要選到底。

郭台銘參選國民黨總統初選後，隨著民調遲遲無法有效拉升，近期明顯轉移戰術，將砲火從批判民進黨施政，改為猛打競爭對手、高雄市長韓國瑜。隨著火力持續升溫，已造成黨內士氣低靡，團結面臨重大考驗！此舉讓台中市立委沈智慧擔憂，並表示，5位候選中尚有1人未簽公約，引發基層憂慮國民黨是否因而分裂，因此她已在中常會建議黨中央積極處理未簽署公約的問題。

據港媒《中評網》報導，沈的擔憂其來有自，對於2020總統大選，郭台銘已備好兩個劇本。最好的劇本就是郭台銘可以順利出線，便可以整合藍軍挑戰2020；但若這劇本無法實現，國民黨擔心，郭台銘是否會結合立法院院長王金平、台北市長柯文哲、親民黨主席宋楚瑜等的力量，籌建最強大的第三勢力？能否成功，尚待觀察，但劇本已開始有人在寫，只等主角們要如何鋪排劇情。

(中時電子報)