一度傳與台復交 薩爾瓦多新總統批准與陸建交 08:112019/06/28 中時電子報 馮英志 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 一度考慮會與台灣復交的薩爾瓦多新任總統布格磊表示，薩爾瓦多已經完成與中國大陸建立外交關係。（路透社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 自薩爾瓦多去年與我國斷交後，雖然薩國新政府一度考量與中華民國復交，但薩爾瓦多新總統27日表示，與大陸關係已完成建立外交關係，確定自去年與中華民國斷交後，復交的可能消失。 文章來源：El Salvador president says China relations fully established (中時電子報) #中華民國 #薩爾瓦多 #台灣 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 黃國昌、館長遊行護民主 白盟吐槽：國旗呢？ 09:492019/06/24 政治 如果沒有中華民國 04:102019/06/25 時論廣場 韓國瑜批蔡英文：看起來是民主人 做的卻都是獨裁事 21:092019/06/25 政治 韓籲陸 正視中華民國的存在 04:102019/06/26 政治要聞 左批郭右打韓 蔡英文：我是中華民國總統 11:462019/06/26 政治 蔡高喊中華民國 他稱這是蔡連任最大罩門 13:052019/06/26 政治 《快評》請問蔡總統 日本本州、印尼爪哇也是獨立國家嗎？ 13:422019/06/26 政治 給陳玉珍按讚 04:102019/06/27 論壇廣場 蘇起透露 兩國論來自蔡英文 01:272019/06/27 政治要聞 周錫瑋喊反攻大陸 要陸讓利 01:272019/06/27 政治要聞 國際熱門新聞 一度傳與台復交 薩爾瓦多新總統批准與陸建交 - 時事 比陸更會占便宜！川普關稅大刀已指向這國 - 國際 美參院通過國防授權法 美艦應繼續通行台海 - 國際 被迫換掉華為！美農村電信業一看費用臉綠了 - 國際 無良醫亂授精 女病患生11子都他的種 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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