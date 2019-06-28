自薩爾瓦多去年與我國斷交後，雖然薩國新政府一度考量與中華民國復交，但薩爾瓦多新總統27日表示，與大陸關係已完成建立外交關係，確定自去年與中華民國斷交後，復交的可能消失。

文章來源：El Salvador president says China relations fully established

(中時電子報)

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