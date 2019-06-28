高雄市長韓國瑜掀起「韓流」，不僅扭轉綠營20年高雄執政，更帶領國民黨取得九合一選舉大勝，被視為「藍營救世主」。鴻海集團前董事長郭台銘，因「媽祖託夢」驟然投入大選，為藍營投下震撼彈。前行政院發言人、傳播學者胡幼偉直言，「郭粉」對郭與陸、美兩大領導人交情好有助穩定局勢，以及霸氣、有效率的兩大認定，「那都是錯覺！」

胡幼偉在臉書發文，劈頭寫道：「郭粉之所以支持郭，有兩項主要認定，我必須很坦白地說：那都是錯覺！」

胡幼偉指出：「郭粉認為，老郭跟習近平和川普關係很好，所以，他當總統後，有利於更強化台美關係，也有助於穩定兩岸關係。」但這僅存於郭具有跨國企業大老闆的身分，若當上中華民國總統，身分完全不同，他的跨國關係，也將被「中華民國」框架侷限，動彈不得。同樣的，習近平也不可能稱他為「郭總統」；何況郭為選總統對大陸說盡狠話，習也不可能見郭。

不僅如此，胡幼偉也指出：「老郭是很霸氣，也講究效率。但很抱歉，政府ㄧ切事情，要依法行政。法律沒說可以做的，政府就不能率性而為。」並舉出馬英九任總統時代，國民黨在國會還是絕對多數，但行政院提出修法案與立法案，民進黨總強力杯葛；民進黨動輒包圍立法院、行政院或總統官邸，郭能多霸氣？難不成統統抓起來？

總結以上，胡幼偉表示，這是無論國民黨誰當總統都會面臨的問題。但他只是想提醒，支持郭台銘的兩大最主要理由，有事實上的兌現困難。

(中時電子報)