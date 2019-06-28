日本首相安倍晉三28日上午8點半在大阪20國集團（G20）峰會召開前，在主會場國際展覽場與美國總統川普舉行雙邊高峰會談。兩人預定針對伊朗局勢、北韓無核化、日本人綁架、美日貿易談判等議題交換意見，是否會提及川普總統表示不滿的《美日安保條約》仍有待觀望。

安倍在會談一開始表示，「領袖頻繁互訪是堅固的美日同盟之鐵證」，川普首先肯定日本企業對美國的投資，同時表示，「將討論貿易與安全保障的問題」。

安倍4月訪美，川普5月訪日，這次是美日領袖3個月內第3次的會談，乃罕見的特例。川普此行還有女兒、總統輔佐官伊凡卡、女婿也是總統高級顧問庫許納陪同。

美中貿易戰是否會更加延長已是全球矚目的焦點，身為G20東道主的安倍在與川普的會談上，將要求川普協助，以期能在G20閉幕時發出團結邁向世界經濟成長的訊息。

美日政府已大致決定，美日貿易談判將在日本7月參院選後拿出成果，將由經濟財政再生大臣茂木敏充以及美國貿易代表萊海澤加速談判。

(中時 )