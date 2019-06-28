中央氣象局表示，昨（27）日20時第3號颱風聖帕 (國際命名 SEPAT) 形成，並持續向日本移動，對台灣無直接影響，今（28）日各地天氣大致為多雲到晴，高溫將到35度，但要留意午後有局部短暫雷陣雨。氣象專家表示，未來一週為夏天典型天氣，白天炎熱，午後有雷陣雨，下週三、四，西南氣流增強，恐有劇烈降雨。

中央氣象局最新資料顯示，今晨2時「聖帕」在日本本州南方近海，向東北東快速前進(時速63公里)；今晨至上午，暴風圈邊緣掠過本州南部沿海地區，下午脫離日本。

第3號颱風「聖帕」在日本本州南方近海向東北東，快速前進，下午脫離日本。(圖/中央氣象局)

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今天氣悶熱，午後有雷陣雨發生，北部氣溫約在24至35度、中部24至34度、南部25至35度、東部24至35度。週六、日(29、30日)白天悶熱，大氣持續不穩定，西南氣流遇地形輻合，易發展雲雨，午後對流活躍，將帶來局部陣雨或雷雨的機率，。

他表示，下週一、二(1、2日)風向漸轉偏南至東南風，天氣炎熱，大氣仍不穩定，午後對流旺盛，有局部陣雨或雷雨，南部、東南部迎風面亦有局部陣雨的機率。下週三、四(3、4日)西南氣流增強，引進更多水氣，大氣很不穩定，易有劇烈降水；影響程度、模式仍在調整中，需持續觀察。

氣象達人彭啟明也在《天氣風險 WeatherRisk》臉書上表示，目前沒有新的颱風生成訊息，未來一週都是夏天典型氣候，白天悶熱，午後有雷陣雨(西北雨)，出門記得要帶雨具防備。

(中時電子報)