戲裡夫妻感情不好。

溫昇豪在中天、華視戲劇《最佳利益》和天心飾演夫妻，彼此之間因人生目標和價值觀不同，被「老婆」冷暴力對待。近期播出劇情中，他和天心感情不好，觀眾懷疑和神祕女子李依瑾有關，入戲觀眾驚喊：「該不會又要出軌？等著被打了。」溫昇豪笑著喊冤說「不要夫妻出現問題就懷疑我外面有女人」，他賣關子：「戲的主軸不是婚外情和小三這麼狹隘，大家繼續看下去就知道。」

溫昇豪當初在《犀利人妻》演劈腿人夫「溫瑞凡」暴紅，上街卻人人喊打，甚至被許多廣告代言拒於門外，戲裡嘗惡果，戲外也遭殃。前陣子《我們與惡的距離》到現在正播出的《最佳利益》，劇中夫妻關係都處不好，觀眾看到他在《最佳》戲裡還抱著安慰李依瑾，留言說「溫瑞凡又出現了嗎」？溫昇豪無奈苦笑：「連身邊朋友都問我說是不是又有小三了？」

戲裡婚姻關係非常糟糕，和他真實生活反差大，他愛家愛小孩，只要人在台灣，一定接送女兒上下課，珍惜父女相處時間。問他婚姻經營之道，「每個人都有自己處理事情的方法，我的方法也不一定適用在別人身上。」提到「雙宋」閃婚閃離新聞，他說：「都是成年人了，好聚好散，至少他們曾經留給大家美好的記憶。」華視每周日晚間9點半首播，中天娛樂台每週六晚間10點播《最佳利益》。

(中時 )