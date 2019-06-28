台南市新市區永新社區人行道路黑板樹嚴重竄根，影響水溝排水功能危及民眾用路安全，台南市工務局委託專家評估後，將全部移除改種黃花風鈴木，7月中旬進行移除作業並改善人行道鋪面及水溝，以維護民眾居住環境舒適安全。

工務局表示，永新社區人行道改善內容包括舖面、排水、植栽景觀及水電設備等工程，原設計重新移植工區內黑板樹、木棉等樹木，但經與當地里長及相關單位現場會勘，發現黑板樹不僅竄根嚴重且遭白蟻嚴重入侵，里長及居民建議移除黑板樹，避免二次施工浪費公帑及造成民眾觀感不佳。

為慎重並順應民情，工務局委託國立嘉義大學評估該植栽移植之可行性，經專家學者評估結果，樹木位於人行步道上，為爭取生長空間，往土壤上方生長，根系與鋪面水泥地磚結合，無法挖掘完整的結構根盤，且樹木位於水溝旁，缺乏靠近水溝側的根系，無法挖掘移植所需的標準根球，故建議移除。

另木棉現況基部有腐爛情況，且此樹種易老衰，無移植之必要，建議全部移除。在與當地社區溝通後，原約長800公尺人行道上66株黑板樹、榕樹、木棉花改種黃花風鈴木，與永新社區原有黃花風鈴木人行道串聯，打造成黃花風鈴木社區。

(中時 )