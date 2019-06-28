為了幫助湖人清出額外一個頂薪空間，《ESPN》權威記者沃洛納斯基28日報導，「一眉哥」安東尼戴維斯即將放棄400萬美元(約台幣1.23億)的交易保證金，加上湖人把華格納、邦加與傑梅歐瓊斯送到巫師，湖人將獲3200萬美元薪資空間！

沃神接著透露，如此一來湖人將在7月1日開啟的自由市場，鎖定暴龍前鋒里歐納德、籃網後衛羅素等頂級球星，假如湖人決定把薪資空間拆開，他們的目標將會變成鎖定暴龍丹尼格林、拓荒者塞斯柯瑞、魔術泰倫斯羅斯等優質外線射手。

由於湖人在一開始完成安東尼戴維斯算錯薪資空間，造成他們必須讓一眉哥放棄交易保證金，且給巫師更多球員，才有辦法在今年自由市場開放後，擁有簽下頂級球星的薪資空間，沒想到如今全都完成了，也讓湖人可以安心追逐頂級球星。

問題是湖人原本心儀的厄文、「浪花弟」克雷湯普生等人，目前幾乎各有所屬，厄文可望跳槽籃網，浪花弟則是續留勇士機會很高，湖人只好繼續爭搶里歐納德與羅素，以當前局勢來看，他們不太可能搶到里歐納德，羅素的機會反而比較高。

(中時電子報)