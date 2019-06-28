圖為司徒文。(資料照)

美國在台協會台北辦事處前處長司徒文，自前年在台大擔任客座教授，但最近傳出未獲台灣大學續聘。台大今證實，司徒文的聘任到今年7月31日截止。

根據《聯合報》報導，司徒文是從2017年起，在台大國際學院擔任兼任客座教授，但明年度沒有此用人需求，確定不會續聘司徒文。台大證實。

台大強調，聘任與否並非政治考量，客座教授都是短期合約，期間限到了就結束了。沒有特殊需要，不需討論續聘。

(中時電子報)