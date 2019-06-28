沒用人需求 台大證：不續聘司徒文 08:382019/06/28 中時電子報 戴安瑋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台大。（本報資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 圖為司徒文。(資料照) 美國在台協會台北辦事處前處長司徒文，自前年在台大擔任客座教授，但最近傳出未獲台灣大學續聘。台大今證實，司徒文的聘任到今年7月31日截止。 根據《聯合報》報導，司徒文是從2017年起，在台大國際學院擔任兼任客座教授，但明年度沒有此用人需求，確定不會續聘司徒文。台大證實。 台大強調，聘任與否並非政治考量，客座教授都是短期合約，期間限到了就結束了。沒有特殊需要，不需討論續聘。 (中時電子報) #台大 #續聘 #教授 #客座教授 #報導 也許您會感興趣 推薦閱讀 副教授遭女學生控約會性侵 輔大決議解聘 20:232019/06/24 社會 中日ETF互通 四支ETF今上市 11:032019/06/25 財經 因應禁令 華為傳與美研究分支機構脫鉤 13:082019/06/25 財經 華為獲得陸首張5G終端設備進網許可證 17:172019/06/25 財經 英F-35匿蹤戰機首次在中東執行作戰任務 00:172019/06/26 國際 昔批台大法律系沒教好馬 謝銘洋今避評扁、蔡 11:222019/06/26 政治 《國際產業》本季將盡，傳特斯拉面臨交車瓶頸 14:492019/06/26 財經 社會光明面新聞報導獎 6／30報名截止 04:102019/06/27 產業特刊 新學期未獲續聘 大專兼任教師要求納入勞基法 14:392019/06/27 生活 美女教授張正琪涉論文造假 台大降等解聘無不當 19:282019/06/27 社會 生活熱門新聞 長榮年終驚人？男星嘆：已是鉅款 - 生活 工會扯華航年終3個多月 長榮航狠打臉 - 生活 癌症是吃出來的！過45歲這4類食物少碰為妙 - 生活 怨尪只買雞腿飯 兒神吐嘈媽爆氣罵這句萬人笑翻 - 生活 千禧年世界大學排名 亞大名列全台第一 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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