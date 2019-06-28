國瑜夜市租借場地人員。(圖/本報系影音截圖)

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

6月30日將在新竹舉辦「庶民總統 贏回台灣」挺韓大會，因是系列活動「最終場」，韓粉們也卯足全力，盼一舉衝破6月1日第一場的凱道40萬人障礙。當地居民表示，27日中午經過時，已看到一攤在賣國旗衣；晚上攤商們更已紛紛擺攤；隔天中午竟要開始交管，早到讓人驚嘆！其他居民則驚呼：「攤商很多都慈善欸還有捐血車。」

網友在PTT發《韓粉竹北場已經開始擺攤了》一文，寫道：「小弟在新竹縣府附近一帶工作，中午有看到一攤在賣國旗衣；晚上下班時，同事傳訊息來說停車場旁的公園已經有人在卡位擺攤了。明天中午要開始交管，有必要這麼早嗎？同事們都在哇哇叫了！抱歉無圖，明天有經過我會再拍照片。」

有當地居民立刻補上照片，也有人驚呼：「攤商很多都慈善欸還有捐血車。」其他網友也紛紛留言：「含淚非韓不選」、「非韓不投」、「永遠支持韓國瑜」、「竟然取消高雄場」。

對此，就連杏仁哥也生怕位子被佔滿，提前北上場勘。當地借租場地人員也透露，200個攤位開放不到4個小時，就通通登記額滿了；同時，本場活動攤位篩檢，也以公益為主優先，例如將部分所得捐助慈善單位，呼應韓國瑜「莫忘世上苦人多」主張。

20190627中天新聞 630新竹造勢「樹蔭韓攤」 宛如「龍瑜合體」佳里場

(中時電子報)