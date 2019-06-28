根據《Yahoo Sports》記者海恩斯28日爆料，「小皇帝」詹姆斯將把自己的湖人23號球衣，讓給剛加盟的「一眉哥」安東尼戴維斯，聯盟也已經接獲告知，目前還不確定詹皇下個球季換穿幾號，最有可能的背號將是他穿過的6號。

生涯絕大部分時期都穿23號的詹姆斯，僅在2009-10年球季效力熱火時，因為尊重「飛人」喬丹，一度短暫穿過6號球衣，反觀安東尼戴維斯職業生涯都穿23號，為了讓新隊友能在湖人打得更自在，詹皇才會做出如此大方的決定。

假如詹姆斯沒有選擇6號的話，他在湖人的僅剩選擇恐怕不多了，因為湖人的8、13、22、24、25、32、33、34、42、44及52號球衣都已經宣告退役，看來只能等到7月6日安東尼戴維斯交易案正式完成，屆時詹皇才有比較明確答案。

甚至詹姆斯也在28日發推預告，過去在賽前狂撒鎂粉的招牌動作，將於下個球季重現江湖，「我很可能在下季恢復這個動作，直到永遠！敬請期待！」看來為了打造下季爭冠氣勢，詹皇不僅把背號都換了，也將找回昔日招牌動作了。

(中時電子報)