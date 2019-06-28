親友慰問沛小嵐（左）。洪秀瑛攝

馬如龍的大兒子（左）及小兒子黃士庭。洪秀瑛攝

眾子女送別馬如龍。洪秀瑛攝

資深演員馬如龍6月9日辭世，享壽80歲，家屬今早在板橋殯儀館舉辦告別式，現場一片花海，靈堂前的遺照是馬如龍8年前在澳門以國片《艋舺》勇奪華語電影傳媒大獎的模樣，照片中他手拿一疊禮卷、慈藹燦笑，背景則是藍天白雲，散發祥和氛圍，靈堂右邊擺著他當年以電影《海角七號》拿下金馬獎最佳男配角笑得開心的人形立牌，左邊小螢幕寫著「導演魏德聖」的名字。

馬如龍生前有3段婚姻共有9個小孩（其中2位是弟弟得遺孤），今天8位到場，1位在國外，另有3個義子、義女都到場送馬如龍最後一程。家祭儀式上，馬如龍的遺孀沛小嵐哭得十分傷心，孩子們也泣不成聲，令人鼻酸。家祭現場以《海角七號》范逸臣主唱的〈國境之南〉作為配樂，隆重莊嚴。演員藍正龍、吳震亞等也到場悼念馬如龍。

禮儀公司表示，馬如龍的紙紮屋是由多位單親媽媽趕工製作，因為沛小嵐希望幫助弱勢的單親媽媽，紙紮屋（靈屋）依照馬如龍生前的生活習慣和喜好佈置，2層樓靈屋裡有卡拉OK、廚房、圍棋室、書房、臥室等，客廳裡也有茶具，馬如龍的骨灰塔將安置在基隆暖暖永念庭生命紀念館，當初沛小嵐一看到塔位就說「這你馬大哥會喜歡」，入塔時間未定。

(中時 )