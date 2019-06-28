雙子星案昨經濟部投審會以「國安不利」駁回申請。台北市長柯文哲嘆民進黨不應「逢中必反」，要務實一點。不過，民進黨台北市議員高嘉瑜卻在臉書發表不同看法，為經濟部背書，接著更以「頂新出售101股權給馬來西亞商IOI集團」一案狠打臉柯文哲。

卡了5個月的雙子星案遭經濟部投審會以南海投資人與大陸市場淵源極深等三大理由，恐對「國安不利」駁回申請。對此，柯文哲回酸「就很讚嘆民進黨政府效率突然變好」，他還說，同一公司也投資民進黨中常委經營的陽信銀行，沒有國家安全疑慮？

對此，高嘉瑜在臉書以「頂新出售101股權給馬來西亞商IOI集團」來打臉柯文哲。高嘉瑜表示，2015年針對頂新出售101股權，給馬來西亞商IOI集團：

柯文哲市長當時表態反對，北市府提出四大理由，基於公共利益、社會觀感、

文化認同、國家安全四大層面，投下反對票。也是依照「外國人投資條例」第7條第1項規定，對國家安全、公共秩序、善良風俗或國民健康有不利影響的事業，禁止投資人投資。

高嘉瑜再表示，而南海投資雙子星案，同樣是地標式建築，同樣有中資疑慮，投審會也是基於公共利益、社會觀感、文化認同、國家安全四大層面做出駁回。差別在於2015是國民黨執政，2019是民進黨執政，她認為這件事，是中央基於國安考量，不管藍綠執政，都必須嚴格把關，也應該是同一標準。

(中時電子報)