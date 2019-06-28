建國科大應用外語系鄧麗佩模樣甜美。（吳敏菁攝）

建國科大應用外語系鄧麗佩模樣甜美。（鄧麗佩提供）

建國科大應用外語系鄧麗佩是越南華僑，曾在胡志明市台商開的織帶工廠擔任翻譯。她在認識彰化後，嚮往出國讀書，就負笈來到建國科大，甜美樣子掀起了驚豔，不僅是校園美女，彰化攝影學會在建國科大舉辦攝影比賽，也被票選最上鏡頭獎。

鄧麗佩在越南打工就嚮往台灣，她是家裡的唯一的女兒，獨自要到海外讀書，父母都不放心，但想要精進的心，讓她勇敢跨出第一步，說服父母，在台商經營的織帶期間，更進一步啟發她想練好語言，未來搭起華、越文化交流的橋梁。

一開始來到建國科大就讀美容系，也是因為接觸織帶原因，對美的事務，有股追求

，本以為和設計相關，後來上了課才發現美容系課程主要在美髮、妝容等，扎實上了一年課深感受益良多，但最大心願，還是想擔任文化傳播的工作，決心把語言練得更好，申請轉系，主修英語。

建國科大應用外語系鄧麗佩模樣甜美。（鄧麗佩提供）

建國科大應用外語系鄧麗佩被彰化攝影協會票選最上鏡頭獎。（鄧麗佩提供）

鄧麗佩說語言是開拓眼界的媒介，除了說好華語，現在也拚命練英語，從小就喜歡接觸不同文化、喜歡旅行，今年23歲的她，難忘18歲也曾到台灣短期讀書，留下美好印想，特別喜歡台灣，很珍惜這次來建國科大讀大學，感覺正一點、一點地在實踐自己追求的夢想。

甜姐兒鄧麗佩認真、勤奮又開朗，在學校人緣超好，來台灣讀書期間，喜歡台灣溫暖人情和美食，學校也提供良好學習環境和機會，希望多多充實自己，擴展更多的人際交流，未來無論是從事旅遊業或者專業翻譯等，都希望搭起更深度地文化交流。

(中時 )